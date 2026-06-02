Josh Hader es activado por los Astros de Houston

Los Astros de Houston reactivaron al cerrador Josh Hader de la lista de lesionados de 60 días, anunció el equipo este martes.

Hader, de 32 años, no ha lanzado esta temporada debido a problemas en el hombro y el bíceps.

El lanzador zurdo se unirá al bullpen de los Astros antes del juego del martes contra los Piratas de Pittsburgh en Houston.

La temporada pasada, Hader registró una efectividad de 2.05 y 13.0 ponches por cada 9 entradas (K/9) durante una campaña en la que fue seleccionado al Juego de Estrellas con los Astros.

Movimientos recientes en la plantilla de los Astros

El bullpen de Houston ha tenido dificultades sin Hader disponible, registrando una efectividad combinada de 5.16 que ocupa el puesto 29 en las Grandes Ligas.

Los Astros realizaron otra serie de movimientos en su plantilla el martes.

El jugador de cuadro Carlos Correa fue transferido a la lista de lesionados de 60 días, el infielder Braden Shewmake fue colocado en la lista de lesionados de 10 días debido a una distensión del aductor derecho, el jardinero Zach Cole fue convocado desde Triple-A, y el lanzador derecho Logan VanWey fue enviado a las ligas menores.