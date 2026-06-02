Rice y Misiorowski seleccionados jugadores de la semana

Ben Rice y Jacob Misiorowski fueron escogidos como jugadores de la semana ( FUENTE EXTERNA )

El lanzador abridor Jacob Misiorowski, de los Cerveceros de Milwaukee, ha sido seleccionado como el Jugador de la Semana de la Liga Nacional, mientras que el primera base y bateador designado Ben Rice, de los Yankees de Nueva York, fue nombrado Jugador de la Semana de la Liga Americana.

Los anuncios se realizaron este lunes en MLB Network.

Misiorowski obtuvo el primer galardón de su carrera, lo que representa el primer premio para Milwaukee desde que su excompañero de equipo, Isaac Collins, lo ganara el año pasado el 11 de agosto.

Es el primer lanzador de los Cerveceros en ganar el premio desde Brandon Woodruff el 31 de mayo de 2021, y el tercer lanzador en ganarlo esta temporada, uniéndose a José Soriano (13 de abril) de los Ángeles de Los Ángeles y a Cristopher Sánchez (11 de mayo) de los Filis de Filadelfia.

Rice también obtuvo el primer honor de su carrera, marcando el primer premio para los Yankees desde que Aaron Judge ganara el último galardón de 2025 el 29 de septiembre.

The Miz en la Nacional

A lo largo de dos aperturas, el joven de 24 años tuvo una marca de 2-0 con una efectividad (ERA) de 0.64 (1 carrera limpia en 14.0 entradas lanzadas), permitiendo solo cinco hits con una base por bolas, 20 ponches, un WHIP de 0.43, un promedio de bateo en contra de .106 y 12.86 ponches por cada 9.0 entradas.

El nativo de Blue Springs, Missouri, lideró las Grandes Ligas en ponches y entradas lanzadas; ocupó el cuarto lugar en WHIP; y el quinto en efectividad y promedio de bateo de los oponentes.

Rice en la Americana

A lo largo de seis juegos, el pelotero de 27 años bateó para .462 (de 26-12) con un jonrón, 11 carreras impulsadas, cuatro dobles, dos triples, cuatro bases por bolas, extraer ocho carreras anotadas, un porcentaje de slugging de .885 y un porcentaje de embasarse (OBP) de .533.

El nativo de Cohasset, Massachusetts, lideró las Grandes Ligas en hits; empató en el liderato de las Mayores en extrabases (7), carreras anotadas, triples y carreras impulsadas; empató en el segundo lugar en bases totales (23); ocupó el quinto puesto en promedio de bateo y OPS (1.418); empató en el quinto lugar en dobles; y se ubicó en la sexta posición en porcentaje de embasarse y slugging.

Jensen se quedó con la jugada de la semana

El receptor de los Reales de Kansas City, Carter Jensen, obtuvo el primer premio de su carrera a la Jugada de la Semana, marcando apenas la segunda vez que un receptor gana este galardón desde su creación en 2019; Jensen se une a Luis Torrens de los Mets de Nueva York, quien lo ganó el 10 de junio de 2024.

Es el quinto reconocimiento de este tipo para Kansas City, luego de que Bobby Witt Jr. y Salvador Pérez obtuvieran un premio conjunto el 11 de abril de 2022, seguidos por los galardones otorgados a Michael A. Taylor el 9 de mayo de 2022; Witt el 15 de mayo de 2023; y Adam Frazier el 29 de abril de 2024.

Con dos outs en la parte baja de la octava entrada y Kansas City aferrándose a una ventaja de 6-4, Michael Helman intentó tocar la bola y sacó un globo en territorio de foul; Jensen la persiguió y realizó una atrapada espectacular lanzándose de cabeza a toda extensión para terminar la entrada y dejar varada en la segunda base a la potencial carrera del empate.

Los candidatos adicionales a la Jugada de la Semana incluyeron el robo de jonrón de Cam Smith; la atrapada de cabeza a toda extensión de Ceddanne Rafaela; el robo de jonrón de Daniel Schneemann; la astuta jugada defensiva de Nasim Nuñez para un double play; el robo de un grand slam de José Siri; el robo de jonrón de Blake Dunn; y el robo de jonrón de Jackson Merrill.