Comisión propone que la pelota invernal siga sin pausa durante construcción del nuevo Quisqueya

El presidente de la Comisión Consultiva, Jorge Subero Isa durante la presentación de la mesa de trabajo que presentó la propuesta. ( DIARIO LIBRE/ NEAL CRUZ )

La Comisión para el Estudio de un Nuevo Estadio de Béisbol (COENEBE), creada mediante los decretos 306-25 y 378-25 y presidida por el consultor jurídico del Poder Ejecutivo, Jorge Subero Isa, recomendó formalmente al presidente Luis Abinader la construcción de un nuevo estadio de béisbol en el Ensanche La Fe, concebido bajo estándares de Grandes Ligas y acompañado de un amplio desarrollo inmobiliario, comercial y turístico que garantice su sostenibilidad económica.

La propuesta surge tras un proceso de análisis técnico, jurídico y financiero realizado por la comisión, la cual sostuvo más de 20 reuniones con especialistas, juristas, diseñadores, promotores y representantes de diversos sectores vinculados al béisbol y al desarrollo urbano, informó el consultor jurídico del Poder Ejecutivo.

Subero Isa explicó que se dispuso desde el inicio que el Estado dominicano aportara los terrenos donde se desarrollará el proyecto, mientras que la inversión necesaria para su construcción provendrá del sector privado, mediante un modelo que garantice la protección de los intereses públicos, la transparencia y la seguridad jurídica para los inversionistas.

Asimismo, indicó que la comisión determinó que el mecanismo más adecuado para desarrollar la iniciativa será una corporación mixta, integrada por el Estado dominicano y capital privado, cuya creación requerirá la aprobación de una ley especial por parte del Congreso Nacional. Dicha legislación establecerá las reglas de gobernanza, los mecanismos de supervisión, las garantías para los inversionistas y las condiciones obligatorias para la ejecución de la obra.

La pelota sigue

El torneo de béisbol invernal dominicano no sufrirá interrupciones durante la construcción del nuevo Estadio Quisqueya Juan Marichal.

La iniciativa contempla una estructura con capacidad para 20,000 fanáticos y un entorno comercial. La propuesta, que incluye áreas residenciales, comercios y espacios turísticos fue entregada al presidente Luis Abinader y surgió como parte de las evaluaciones dispuestas mediante los decretos 306-25 y 378-25.

"Por fin ya van a construir un nuevo estadio (...) El vehículo corporativo ideal para esto era una corporación mixta, una sociedad comercial donde participará el Estado con un porcentaje y el sector privado con otro porcentaje", indicó Subero Isa al recalcar que este modelo requiere primero de un aval legislativo.

Se queda el Teo Cruz

La retención del control estatal sobre el patrimonio deportivo es un punto clave en el diseño del negocio. El plan también abarca el rescate de la estructura vecina dedicada al boxeo, el Coliseo Carlos Teo Cruz.

Un requisito innegociable de la comisión es que las obras no interfieran con el pasatiempo nacional de los dominicanos. El cronograma de trabajo deberá adaptarse al calendario de la Lidom.

El Estado aportará los terrenos actuales del Ensanche La Fe y los inversionistas privados asumirán los costos de edificación. El diseño final cumplirá con las exigencias de Major League Baseball (MLB). Esto abrirá las puertas para que la República Dominicana albergue partidos oficiales de las Grandes Ligas en una instalación de última generación.