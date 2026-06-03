El bate de Esteury Ruiz abre el camino en la victoria de Miami ante los Nacionales

Esteury Ruiz, número 3 de los Miami Marlins, conecta un jonrón contra los Philadelphia Phillies durante la séptima entrada en el loanDepot park el 3 de mayo de 2026 en Miami, Florida. ( RICH STORRY/GETTY IMAGES/AFP )

El jardinero dominicano Esteury Ruiz castigó el pitcheo de los Nacionales de Washington con un cuadrangular solitario, con lo que abrió el camino para que los Marlins de Miami se impusieran 4-1 este miércoles y completaran una contundente barrida en la serie de tres compromisos.

El nativo de Azua despachó su tercer vuelacercas de la temporada en la misma segunda entrada, con lo que otorgó una ventaja temprana a los visitantes.

La ofensiva de los Nacionales respondió de manera tímida en la baja del tercer episodio, aprovechando el único parpadeo del pitcheo abridor de Miami.

Keibert Ruiz conectó un sencillo y, tras avanzar por boletos consecutivos otorgados por Max Meyer, anotó gracias a un rodado por el medio del terreno de Dylan Crews que provocó un error del campocorto Otto López, igualando las acciones de manera transitoria.

A pesar del empate, la tarde perteneció al derecho Max Meyer (6-0), quien lanzó una joya monticular al permitir apenas dos indiscutibles a lo largo de siete entradas completas. Meyer ponchó a siete bateadores rivales y sumó su cuarta victoria en sus últimas cinco aperturas, consolidándose como la principal carta de triunfo de la rotación de los Marlins en lo que va de campaña.

Pitcheo determinante

El encuentro se mantuvo cerrado debido al trabajo del abridor de Washington, el zurdo Andrew Alvarez, quien trabajó durante cuatro entradas y dos tercios tolerando cuatro hits, incluido el vuelacercas de Ruiz, y propinando cinco ponches.

El relevo local apretó el brazo en los momentos críticos, lo que provocó que la ofensiva de Miami dejara a un total de 13 corredores esperando remolque en las almohadillas.

La paridad se rompió definitivamente en la parte alta de el octavo inning cuando los Marlins armaron una seria amenaza contra el relevista Clayton Beeter (1-1). Xavier Edwards inició con sencillo, Liam Hicks negoció boleto y un toque de sacrificio de Jakob Marsee llenó las bases, preparando el escenario para el emergente oportuno de la jornada.

Con dos outs en la pizarra, el receptor Joe Mack se vistió de héroe al conectar un elevado corto hacia el jardín derecho que cayó de hit, impulsando dos carreras clave para romper el empate. Mack coronó una destacada actuación viniendo desde el noveno puesto de la alineación, al terminar el partido de 3-2 con un pasaporte a la inicial y las dos remolcadas del triunfo.

En la baja de la novena entrada, los Nacionales amenazaron tras un triple de Kyle Stowers que impulsó a Otto López. Sin embargo, el cerrador Pete Fairbanks logró contener la rebelión de los locales; tras otorgar un pelotazo y permitir un sencillo, retiró a los siguientes tres bateadores en fila para anotarse su séptimo salvamento del año y asegurar la barrida de Miami.