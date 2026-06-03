Comisión Consultiva presentará proyecto de ley para construcción nuevo estadio

Los miembros de la Comisión Consultiva, encabezada por su presidente Jorge Subero Isa, durante la rueda de prensa celebrada este miércoles. ( FUENTE EXTERNA )

El presidente de la Comisión Consultiva para estudiar la posibilidad de un nuevo estadio de béisbol (Coenebe), en el ensanche La Fe, doctor Jorge Subero Isa, expuso en rueda de prensa celebrada este miércoles, que en unos 15 o 20 días será presentado al Congreso Nacional el proyecto de ley a los fines de cumplir con todos los precedentes posibles relacionados con la construcción de un nuevo estadio en ese sector.

"La Comisión determinó la existencia de una corporación mixta integrada por el estado y el sector privado. Esa sociedad debe ser mediante una ley aprobada por el Congreso tomando en cuenta todos los precedentes necesarios", resaltó Subero Isa.

Entre los aspectos citados por el presidente de la Comisión se encuentran: garantizar la celebración del torneo otoño-invernal, mantener el coliseo Carlos -Teo- Cruz y remodelarlo, así como la construcción de plazas comerciales, áreas turísticas, residenciales y otros.

De igual modo, un sistema de gobernanza para las dos instalaciones, contactar experto legal para el anteproyecto y que el trabajo de la Comisión se extenderá hasta que se adjudique la obra.

Indicó también que la ley debe precisar que Bandex actuará como líder del proceso, establecimiento de un patrimonio inicial de una manera clara y precisa y el objeto social en cuanto al cumplimiento de lo requerido por MLB.

El Quisqueya no debe seguir

Al preguntarle sobre una posible remodelación, el doctor Subero Medina fue enfático al señalar que "el Estadio Quisqueya no reúne las condiciones conforme a las exigencias de Major League Baseball".

La Comisión creada mediante los decretos 306-25 y 378-25, recomendó formalmente al presidente Luis Abinader la construcción de una moderna infraestructura de béisbol en dicho sector. El organismo, presidido por Subero Isa, está integrado por representantes del sector deportivo oficial, Lidom y expertos juristas.

La obra recomendada contará con los estándares de un estadio de Grandes Ligas, con la firme finalidad de que se puedan celebrar partidos de la Major League Baseball (MLB) en el país.

El proyecto contempla que la edificación se construirá en el mismo sector del Ensanche La Fe, para lo cual se procederá a la reconfiguración del actual Estadio Quisqueya, asegurando de manera expresa que se conservará el coliseo de boxeo Carlos Teo Cruz.

Asimismo, la comisión enfatizó el compromiso con el torneo invernal dominicano, señalando que los mecanismos de ejecución de los trabajos están diseñados para resguardar y garantizar la justa deportiva de cada año.

Por otra parte, se detalló que el mecanismo que se utilizará para la alianza entre el sector público y el sector privado será el de una corporación mixta, el cual se establecerá mediante una ley que debe ser aprobada por el Congreso Nacional.

Bajo esta modalidad el Estado dominicano aportará únicamente los terrenos donde se desarrollará la obra y tendrá una participación accionaria proporcional al valor de los terrenos, y el sector privado será el encargado de aportar el financiamiento para la construcción.

La iniciativa también está concebida para ser un complejo inmobiliario integral, por lo que el proyecto no se limitará únicamente a la edificación de la estructura deportiva, esto comprende además el desarrollo de complejos habitacionales, galerías comerciales y contempla la posibilidad de incorporar un hotel dentro de las instalaciones para potenciar el dinamismo socioeconómico y turístico de la zona.

Los presentes

En la actividad hicieron acto de presencia, además del doctor Subero Isa, en calidad de presidente de la Comisión Consultiva, Catalino Correa Hiciano, gerente general de Bandex, el licenciado Edgar Torres Reynoso, Director Ejecutivo, el director de la Oficina del Comisionado Nacional de Béisbol, Junior Noboa, el licenciado Olivo Rodríguez Huertas, Franklin de la Mota, viceministro de deportes, Angélica Noboa Pagán y Elka Scheker, miembros de la Comisión. De igual modo, Yerik Pérez en representación de Lidom.