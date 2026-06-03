Willy Adames conecta su noveno cuadrangular en la derrota de los Gigantes

Kyle Harrison igualó su máximo de la temporada con 12 ponches, Jake Bauers conectó un jonrón de tres carreras y los Milwaukee Brewers vencieron el martes 8-3 a los San Francisco Giants.

Harrison (7-1) permitió una carrera en 5 2/3 entradas, y mejoró a 6-0 en sus últimas siete aperturas. Ponchó al menos a 10 bateadores por quinta vez en su carrera y por tercera en esta temporada.

Los Brewers, líderes de la División Central de la Liga Nacional, quedaron con un máximo de la campaña de 16 juegos por encima de .500.

Harrison recibió una ovación de pie cuando salió del campo tras realizar 106 lanzamientos. Alan Ashby ponchó a Buddy Kennedy para cerrar la sexta.

Después de que Christian Yelich y el venezolano Jackson Chourio recibieran bases por bolas, Bauers conectó su décimo cuadrangular del año en la primera entrada frente a Trevor McDonald (2-3). Esta es la mayor cantidad del equipo.

El jonrón solitario del dominicano Willy Adames en la sexta cortó la racha de Harrison sin permitir carreras, que se había extendido a 23 entradas.

Los Giants se acercaron a 4-3 en la octava con sencillos productores como emergentes de Bryce Eldridge y Jung Hoo Lee. Pero los Brewers sentenciaron el juego con cuatro carreras en la parte baja contra Tristan Beck.

Situación actual y cambios en los San Francisco Giants

Yelich pegó un sencillo de dos carreras, Chourio añadió un doble productor y Brice Turang impulsó su segunda carrera de la noche con un sencillo.

San Francisco ha perdido siete de ocho bajo el mando del mánager novato Tony Vitello. Antes del juego, los Giants contrataron a Gary Pettis como su coach de tercera base, menos de una semana después de reasignar a Hector Borg a un puesto de desarrollo de jugadores.