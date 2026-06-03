Cristopher Sánchez es escogido lanzador del mes de mayo en la Liga Nacional

Cristopher Sánchez, de los Filis de Filadelfia, fue elegido Lanzador del Mes de mayo en la Liga Nacional, mientras que el abridor Spencer Arrighetti, de los Astros de Houston, fue nombrado Lanzador del Mes de mayo en la Liga Americana.

Los anuncios se realizaron este miércoles a través de MLB Network.

En una reñida competencia con muchas actuaciones estelares, Sánchez obtuvo el segundo galardón de su carrera, tras haberlo ganado previamente en junio de 2024.

Con un mes sin permitir carrera, Sánchez es uno de los 18 lanzadores de los Filis en ganar este premio y apenas el tercero en conseguirlo en múltiples ocasiones, uniéndose a su compañero zurdo Cliff Lee (junio y agosto de 2011) y a su compañero de rotación Zack Wheeler (mayo de 2022 y junio de 2025).

Detalles del desempeño de Cristopher Sánchez

Por su parte, Arrighetti obtuvo el primer honor de su carrera y es el primer lanzador de los Astros en ganar el premio desde su compañero de equipo Hunter Brown en junio de 2025. En general, Arrighetti es el vigesimosegundo jugador de Houston en recibir los honores de Lanzador del Mes.

Su desempeño

A lo largo de cinco aperturas, el jugador de 29 años tuvo una marca de 4-0 con una efectividad (ERA) de 0.00 (0 carreras limpias en 39.0 entradas lanzadas), permitiendo 25 hits con solo tres bases por bolas, 45 ponches, un WHIP de 0.72, un promedio de bateo en contra de .181 y 10.38 ponches por cada 9.0 entradas.

El nativo de La Romana, República Dominicana, y miembro del equipo de República Dominicana en el Clásico Mundial de Béisbol 2026, lideró las Grandes Ligas en efectividad; ocupó el segundo lugar en WHIP; el tercer lugar en ponches y entradas lanzadas; el noveno lugar en promedio de bateo en contra; y fue uno de los tres lanzadores en lanzar una blanqueada.

El seleccionado al Juego de Estrellas de 2024 ha lanzado 44.2 entradas consecutivas sin permitir anotaciones, un récord para la franquicia, que se remonta a la segunda entrada de su apertura el 30 de abril, superando al miembro del Salón de la Fama Grover Alexander, quien lanzó 41.0 entradas en blanco consecutivas durante su temporada de novato en 1911.

La racha de Sánchez es la séptima más larga en la Era de la Bola Viva (desde 1920), superada solo por Orel Hershiser (59.0 EL en 1988); el miembro del Salón de la Fama Don Drysdale (58.0 EL en 1968); el miembro del Salón de la Fama Bob Gibson (47.0 EL en 1968); Zack Greinke (45.2 EL en 2015); el miembro del Salón de la Fama Carl Hubbell (45.1 EL en 1933); y Sal Maglie (45.0 EL en 1950).

El subcampeón del Premio Cy Young de la Liga Nacional en 2025 trabajó al menos 7.0 entradas en cada una de sus cinco aperturas en mayo, convirtiéndose en el sexto lanzador desde 1901 en realizar cinco aperturas consecutivas sin permitir carreras de al menos 7.0 entradas, uniéndose a Hershiser (6 aperturas: 5/9 - 29/9/1988); Drysdale (6 aperturas: 14/5 - 4/6/1968); Brandon Webb (5 aperturas: 25/7 - 17/8/2007); Gibson (5 aperturas: 6/6 - 26/6/1968); y Doc White (5 aperturas: 12/9 - 30/9/1904).

El zurdo es apenas el segundo abridor tradicional en la historia del béisbol en realizar al menos cinco aperturas sin permitir una sola carrera en un mes calendario, uniéndose a Hershiser, quien no permitió anotaciones a lo largo de 55.0 entradas para los Dodgers de Los Ángeles en septiembre de 1988, lanzando cinco juegos completos en seis aperturas.

El único otro lanzador en lograr un mes sin anotaciones realizando cinco aperturas fue Ryne Stanek, quien apareció en 12 juegos para los Rays de Tampa Bay en junio de 2018, sin permitir carreras en 15.2 entradas al realizar siete aperturas como "opener" (abridor corto) y sin lanzar más de 2.0 entradas en ninguna aparición.

El actual líder de efectividad de la MLB (1.47), quien subirá al montículo esta noche contra San Diego, hilvanó la segunda blanqueada de su carrera el 16 de mayo en Pittsburgh, sumándose a la blanqueada que logró el 28 de junio de 2024 contra Miami.

Es uno de los 35 lanzadores activos con múltiples blanqueadas en su carrera, y 23 de esos 35 lanzadores han registrado al menos una blanqueada tanto en casa como de visitantes.

Sánchez busca convertirse en el primer lanzador de Filadelfia en ganar el título de efectividad desde el miembro del Salón de la Fama Steve Carlton durante su temporada de 1972, en la que ganó el premio Cy Young.