Racha de Cristopher Sánchez quedó en 50.2 innings en blanco, la mejor para un zurdo

No es común que un lanzador reciba una ovación de pie tras permitir un hit que empata un juego en el séptimo inning.

Aunque tampoco es común que alguien haga lo que el zurdo dominicano Cristopher Sánchez ha hecho durante las últimas cinco semanas.

La histórica racha de entradas en blanco de Sánchez finalmente llegó a su fin en la victoria de los Filis por 3-2 sobre los Padres la noche del miércoles en el Citizens Bank Park, cuando el as de Filadelfia permitió un sencillo productor en el séptimo episodio.

Eso puso fin a su cadena de 50.2 innings consecutivos sin permitir carrera, la más larga en la historia de los Filis y la quinta más extensa en una sola temporada desde 1893, cuando el montículo fue colocado a su distancia actual, reporta el periodista Paul Casella, de MLB.com.

Sánchez parecía encaminado a firmar otra salida sin permitir anotaciones antes de meterse en problemas por primera vez en el séptimo capítulo. Con dos outs, Ty France conectó un doble por la línea del jardín izquierdo y anotó un bateador después cuando Jackson Merrill disparó un sencillo entre el campocorto y la tercera base.

El juego se detuvo brevemente mientras los aficionados de los Filis reconocían a Sánchez con una estruendosa ovación. Finalmente tuvo que bajarse del montículo y, en ese momento, mostró algo de emoción al esbozar una sonrisa en dirección al dugout local.

Acto seguido, Sánchez retiró el último out del inning para cerrar su labor de la noche con ocho ponches en siete innings de una carrera, reduciendo su efectividad de la temporada a 1.46.

"No se ven cosas así muy a menudo", dijo el manager interino Don Mattingly. "Históricamente, obviamente los Filis nunca habían visto algo llegar tan lejos, pero incluso a nivel de todo el béisbol. Es una de esas cosas que simplemente no ocurren con frecuencia. ... No sé si he visto algo realmente mejor que esto".

Durante su más reciente joya, Sánchez superó a leyendas como Cy Young (45 innings), Zack Greinke (45.2) y Bob Gibson (47), entre otros. Sólo cuatro lanzadores registran una racha más larga, y dos de ellos lo hicieron durante la Era de la Bola Muerta:

Rachas más largas de entradas en blanco en una temporada desde 1893

Orel Hershiser: 59 EL (1988)

Don Drysdale: 58 EL (1968)

Walter Johnson: 55.2 EL (1913)

Jack Coombs: 53 EL (1910)

Cristopher Sánchez, 50.2 EL (2026)

"Bueno, no puede ser mejor que eso", dijo el presidente de operaciones de béisbol Dave Dombrowski. "Quiero decir, es una de las mejores rachas en la historia de las Mayores. He estado rodeado de muchos grandes lanzadores, y él está entre ellos. Pero es fenomenal lo que ha estado haciendo".

Hasta ese momento, su compañero Bryce Harper dijo que los jugadores en el clubhouse realmente no habían pensado demasiado en la racha, porque esto simplemente ha sido Cristopher Sánchez siendo Cristopher Sánchez.

"No es por restarle mérito a la racha ni nada", dijo Harper antes del juego, "pero ha estado haciendo esto durante tanto tiempo que parece que lleva un par de años en una racha así, ¿entienden lo que digo?".

La racha de Sánchez finalmente llegó a su fin apenas unas horas después de que el zurdo fuera nombrado Lanzador del Mes de la Liga Nacional correspondiente a mayo. Registró 45 ponches y otorgó apenas tres bases por bolas a lo largo de 39.0 episodios en blanco, uniéndose a Hershiser (septiembre de 1988) como los únicos abridores puros en la historia de MLB en completar un mes entero sin permitir carreras (mínimo de cuatro aperturas).

Sin embargo, Hershiser seguirá siendo dueño del récord de la racha más larga de entradas en blanco... al menos por ahora.