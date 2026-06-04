José Ramírez despacha su noveno jonrón y Guardianes barren serie a Yankees

Los Guardianes llegaron esta semana a Nueva York golpeados tras una estancia en casa de 2-6, durante la cual fueron superados por marcador acumulado de 39-17. Esperándolos estaban tres de los mejores abridores de los Yankees: Cam Schlittler, Gerrit Cole y Carlos Rodón.

El manager Stephen Vogt y compañía, por supuesto, eran conscientes del desafío que tenían por delante. Sin embargo, tampoco parecían demasiado intimidados.

"Sabemos a quiénes vamos a enfrentar", dijo Vogt antes del primer juego de la serie el martes, publica Tim Stebbins, de MLB.com. "Sabemos que son tres lanzadores abridores muy buenos. Pero si tomamos buenos turnos al bate y nos mantenemos fieles a nuestro enfoque, nos gustan nuestras posibilidades".

A Cleveland aún le queda enfrentar a Rodón, pero es difícil imaginar que las cosas pudieran haber salido mucho mejor de lo que han salido en las últimas dos noches.

Los Guardianes vencieron 5-4 a los Yankees el miércoles en el Yankee Stadium para asegurar la victoria en la serie de tres juegos. Cleveland (36-27) ahora también está empatado con Nueva York (36-25) y los Rays (36-23) con la mayor cantidad de triunfos en la Liga Americana.

Tras castigar a Schlittler con cinco carreras (cuatro limpias) y cinco hits (incluido un jonrón) en 4.1 innings el martes, los Guardianes fueron todavía más explosivos ante Cole.

Le conectaron tres cuadrangulares al derecho, quien permitió cuatro carreras y seis imparables en 5.1 entradas. Kyle Manzardo, Rhys Hoskins y el dominicano José Ramírez aportaron uno cada uno.

El bambinazo solitario de Ramírez en el séptimo inning fue su noveno de la temporada, el primero desde el 18 de mayo y el número 294 de su ilustre carrera.

Manzardo, por su parte, también conectó dos dobles en una actuación de 4-3. Fue apenas el segundo juego de su carrera con tres extrabases, después del Día Inaugural del año pasado ante los Reales, cuando pegó un doble, un triple y un jonrón.

Ramírez bateó de 4-3, un jonrón, su noveno, anotó tres e impulsó una vuelta. Su palo, que fue solitario, llegó en el sexto inning ante Cole.