VIDEO | Manny Machado la saca, pero Filadelfia completa barrida ante los Padres

El antesalista dominicano Manny Machado sacó a relucir su poder en el Citizens Bank Park al conectar un cuadrangular de dos carreras (su onceavo del año) en la parte alta de la séptima entrada.

Zack Wheeler trabajó siete sólidas entradas y los Phillies completaron la barrida de la temporada sobre los San Diego Padres con una victoria por 6-4 la tarde del jueves en Filadelfia.

Con su estacazo ante los envíos de Zack Wheeler, el estelar de los Padres de San Diego rompió una sequía ofensiva de su equipo y acercó temporalmente el marcador 3-2.

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A pesar del oportuno vuelacercas de Machado, el esfuerzo fue insuficiente para evitar la derrota de su escuadra. La ofensiva de los Padres volvió a lucir apagada durante la mayor parte del compromiso, cayendo por novena vez en sus últimos diez desafíos.

Después de ganar los tres enfrentamientos en San Diego la semana pasada, Filadelfia volvió a hacer el trabajo en el Citizens Bank Park, con Wheeler (5-1) como protagonista de la más reciente victoria del equipo.

El veterano lanzador derecho mantuvo sin hits a los Padres hasta la sexta entrada y, en total, permitió dos carreras, dos imparables y tres bases por bolas, mientras ponchaba a ocho bateadores.

Adolis García conectó un jonrón para los Phillies, mientras que Bryson Stott y Alec Bohm aportaron dos hits y una carrera impulsada cada uno para ayudar a Filadelfia a mejorar su marca a 7-2 en sus últimos nueve juegos.

Además de Machado, Jackson Merrill conectó un cuadrangular de dos carreras en la novena para los Padres. El abridor de San Diego, Lucas Giolito (2-1), permitió tres carreras (dos limpias) y seis hits en cuatro entradas de labor.

Durante las primeras cinco entradas, la única mancha en la actuación de Wheeler fue una base por bolas otorgada a Ty France para abrir la segunda entrada.

Sin embargo, Wheeler se recuperó retirando a los siguientes tres bateadores e inició una racha de 13 retirados consecutivamente.

Así atacaron los Filis

Filadelfia abrió el marcador en la cuarta entrada, cuando Bryce Harper recibió una base por bolas con un out ante Giolito y avanzó a segunda gracias a un sencillo de Brandon Marsh. Dos bateadores después, Stott conectó un sencillo productor de una carrera.

García abrió la quinta entrada con un jonrón frente a Giolito, antes de que un doble de Justin Crawford pusiera fin a la tarde del derecho. Yuki Matsui entró al relevo y consiguió un par de outs, pero un tiro erróneo en un intento de sorprender a un corredor en primera base permitió que Crawford anotara tranquilamente desde tercera.

El primer hit contra Wheeler llegó en la sexta entrada, cuando Bryce Johnson conectó un elevado corto al jardín izquierdo con un out. Sin embargo, Fernando Tatis Jr. bateó inmediatamente para una doble matanza, poniendo fin a la entrada.

El jonrón de dos carreras de Machado en la séptima acercó a San Diego a una desventaja de 3-2, que también había sido el marcador final de los dos primeros juegos de la serie.

Pero Filadelfia respondió con tres carreras de seguro en la parte baja de ese episodio ante Adrian Morejon, destacándose sencillos remolcadores de Trea Turner y Bohm. El cuadrangular de dos carreras de Merrill frente a José Alvarado en la novena entrada completó la anotación del partido.