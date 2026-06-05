Aaron Judge fuera por tiempo indefinido por fractura en una costilla, pero volvería esta temporada

Aaron Judge había experimentado una notable caída en su producción. ( FUENTE EXTERNA )

Las alarmas se encendieron al máximo en el Bronx tras confirmarse la peor noticia para los Yankees de Nueva York en lo que va de campaña: la superestrella y pilar de los jardines, Aaron Judge, estará fuera de acción por tiempo indefinido luego de ser diagnosticado con una fractura por estrés en una costilla del lado derecho.

A pesar del fuerte impacto de la noticia, la organización llevó un poco de tranquilidad a la fanaticada el jueves al anunciar que se espera que el cañonero pueda regresar al terreno de juego esta misma temporada.

El proceso de recuperación del capitán neoyorquino, de 34 años, será llevado con extrema cautela por el cuerpo médico del conjunto. Se informó que Judge se someterá a nuevas evaluaciones en un período estimado de cuatro a seis semanas para medir el progreso de la costilla y establecer los pasos definitivos en su rehabilitación.

La ausencia del espigado jugador ya se hizo sentir con fuerza esta semana, al perderse la serie de tres compromisos contra los Guardianes de Cleveland, quienes terminaron ganándole el pulso a los de casa al llevarse dos triunfos en el Yankee Stadium.

La baja provocó una reacción inmediata del dirigente Aaron Boone, quien no ocultó el peso que significa perder a su principal baluarte ofensivo en un momento tan crucial de la competencia.

“Es el mejor bateador del deporte, así que obviamente deja un vacío”, reconoció Boone ante los medios el jueves. Sin embargo, el estratega intentó mantener el optimismo al asegurar que cuentan con piezas capaces de dar un paso al frente, aunque sentenció de forma tajante que a un jugador de la dimensión de Judge no se le puede reemplazar de la noche a la mañana.

La gerencia de los Bombarderos del Bronx vislumbra el retorno de algunas figuras importantes para reforzar la alineación próximamente. El mánager adelantó que el talentoso jardinero dominicano Jasson Domínguez avanza a pasos agigantados y tomó una intensa práctica de bateo antes del encuentro del jueves.

El nativo de Esperanza está programado para iniciar su asignación de rehabilitación en las ligas menores este mismo viernes, levantando las expectativas sobre su pronto regreso al equipo grande.

Cabe recordar que el apodado "El Marciano" ha estado fuera de circulación desde hace cuatro semanas debido a un severo esguince en la articulación acromioclavicular de su hombro izquierdo.

El percance ocurrió de forma aparatosa al chocar de frente contra la pared de los jardines tras realizar una espectacular atrapada saltando en el primer episodio de un triunfo por 9-2 ante los Vigilantes de Texas.

De igual forma, el poderoso Giancarlo Stanton sigue lidiando con una lesión en la pantorrilla, pero ya corre y enfrenta lanzamientos, por lo que su retorno está formalmente "sobre la mesa" si responde bien a otra sesión de bateo.

Baja producción

La confirmación de la fractura arrojó luz sobre el notable bajón ofensivo que venía experimentando el tres veces Jugador Más Valioso de la Liga Americana.

Boone reveló que el jardinero estuvo compitiendo con la molestia física durante varias semanas, lo que explica por qué apenas promedia para .163 con un solitario cuadrangular y ocho vueltas remolcadas en sus últimos 13 desafíos desde el pasado 17 de mayo.

El dolor mermó notablemente las facultades del temible bateador en la caja de bateo.A pesar del bache provocado por la dolencia, Judge se despide momentáneamente de la acción compartiendo el liderato de jonrones del club junto a Ben Rice, ambos con 17 estacazos de cuatro esquinas.

El siete veces seleccionado al Juego de Estrellas deja registros actuales de .248 de promedio, 38 remolcadas y un historial de por vida que impone respeto en Las Mayores con .291 de bateo y 385 cuadrangulares en 1,204 encuentros vistiendo la histórica franela de las rayas.