Boston toma una decisión drástica con Brayan Bello y lo manda a las menores

Los Red Sox de Boston tomaron la decisión tras la jornada del jueves al enviar al lanzador derecho dominicano Brayan Bello a la sucursal Triple-A de Worcester.

La medida se produce inmediatamente después de una de las aperturas más difíciles de la temporada para el serpentinero de 27 años, según confirmó una fuente del equipo a los medios.

El detonante del descenso fue la dura derrota sufrida por los Red Sox con pizarra de 8-2 ante los Orioles de Baltimore en el Fenway Park, un encuentro donde Bello cargó con el revés.

El nativo de Samaná permaneció en la lomita durante cinco entradas completas, trayecto en el que toleró un total de ocho anotaciones. El colapso principal ocurrió en el mismo primer episodio, un fatídico tramo de 40 lanzamientos donde la ofensiva de Baltimore le fabricó seis carreras limpias.

Esta decisión de la gerencia de Boston añade una alta dosis de presión sobre los hombros del lanzador, quien el pasado mes de marzo de 2024 firmó una lucrativa extensión de contrato por seis temporadas y 55 millones de dólares.

En lo que va de esta campaña, el derecho compila una preocupante efectividad general de 6.34 a lo largo de 12 presentaciones en la gran carpa, ocho de las cuales han sido en calidad de iniciador de partidos.El principal dolor de cabeza para el cuerpo técnico radica en la drástica diferencia que muestran los registros de Bello según el rol que desempeñe sobre el montículo.

Cuando ha iniciado los compromisos, su efectividad se dispara a un alarmante 10.35, permitiendo 41 anotaciones en apenas 35 entradas y dos tercios de labor. Por el contrario, actuando como relevista largo detrás de un "opener", se transforma en un brazo dominante con una efectividad microscópica de 0.71 en 25 capítulos y un tercio.

Al concluir el partido del jueves, y antes de que se hiciera oficial su degradación a las ligas menores, Bello fue cuestionado por la prensa sobre si una asignación en Triple-A le ayudaría a realizar los ajustes necesarios sin la presión del circo grande.

El dominicano fue tajante en su postura al responder de inmediato: "No estoy pensando en eso". Su mentalidad se mantenía firme en mantenerse en el roster principal a pesar del bache.

A través del traductor del equipo, Carlos Villoria Benítez, el serpentinero criollo defendió su estatus frente a los micrófonos. "Estoy pensando en hacer mis ajustes en las Grandes Ligas. Tengo un contrato de Grandes Ligas. Eso no significa que los jefes no lo vayan a considerar, pero yo soy un jugador de Grandes Ligas, soy un lanzador abridor de Grandes Ligas y haré mis ajustes aquí", sentenció con firmeza el serpentinero antes de conocer la drástica decisión de la oficina central.

Futuro inmediato

El panorama inmediato para la escuadra de Boston no da tregua, ya que este viernes abrirán una crucial serie de tres encuentros frente a sus eternos rivales, los Yankees de Nueva York, en el Yankee Stadium.

Para cubrir la vacante en el roster activo, el equipo activará al relevista zurdo Joe La Sorsa, recién adquirido desde los Piratas de Pittsburgh.

No obstante, la gerencia de los Medias Rojas tendrá que trabajar contrarreloj para definir quién ocupará formalmente el puesto de Bello en la rotación abridora de la próxima semana, turno que correspondería originalmente el venidero martes.