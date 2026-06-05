VIDEO | Ketel Marte deja en el terreno a los Dodgers con un descomunal jonrón de 431 pies

Ketel Marte al momento de conectar un jonrón en la MLB. ( ARCHIVO/ AP )

El infielder dominicano Ketel Marte se vistió de héroe la noche del jueves al conectar un larguísimo e impresionante cuadrangular de 431 pies en la parte baja de la novena entrada, guiando la electrizante remontada de los Diamondbacks de Arizona, quienes vencieron con pizarra de 3-2 a los Dodgers de Los Ángeles.

El estacazo de Marte llegó con un out en la pizarra y desató la locura de la fanaticada local en el Chase Field, permitiendo a su equipo rescatar un valioso empate en la serie de cuatro compromisos frente a los poderosos líderes divisionales.

KETEL MARTE WALK-OFF HOMER TO THE SECOND DECK!



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Marte, quien ha sido el motor ofensivo de la escuadra del desierto, no perdió tiempo al pararse en la caja de bateo y castigó con furia el mismísimo primer lanzamiento que vio por parte del relevista zurdo Tanner Scott, quien cargó con el revés (1-3).

La pelota viajó por toda la línea del jardín izquierdo para convertirse en el undécimo jonrón de la temporada para el quisqueyano, completando una furiosa reacción de Arizona en las últimas dos entradas tras haber sido blanqueados durante la mayor parte del encuentro.

La remontada

La chispa de la rebelión local la encendió el veloz Corbin Carroll al abrir la octava entrada con un sólido vuelacercas solitario ante los envíos de Will Klein. La ofensiva continuó cuando el receptor venezolano Gabriel Moreno negoció un boleto y Ryan Waldschmidt conectó un sencillo; la escena quedó servida para que el campocorto dominicano Geraldo Perdomo respondiera con un oportuno imparable remolcador ante Alex Vesia para decretar el empate transitorio 2-2.

Carroll lideró el ataque general con tres indiscutibles, mientras que Perdomo y Waldschmidt sumaron dos imparables cada uno para la causa de los Diamondbacks, un triunfo con sabor a alivio para una tropa que arrastraba una racha negativa de cinco derrotas en sus seis presentaciones anteriores.

Desde el montículo, el cerrador de Arizona, Paul Sewald (2-4), se adjudicó la victoria tras resolver con temple un complicado noveno inning en el que permitió un doblete con dos outs al estelar Will Smith.Por el lado de la ofensiva de los Dodgers, Ryan Ward y Dalton Rushing remolcaron las carreras en una accidentada e inusual quinta entrada que les otorgó una ventaja inicial de 2-0.

Ese respaldo parecía más que suficiente para el abridor Justin Wrobleski, quien firmó una brillante labor monticular de seis episodios en blanco de apenas seis imparables, maniatando por completo a los bates de Arizona antes de que el cuerpo de relevistas de Los Ángeles colapsara.

El compromiso sufrió una tensa interrupción de varios minutos en ese mismo quinto capítulo debido a una escalofriante colisión en la inicial entre Max Muncy y el primera base venezolano de Arizona, Ildemaro Vargas.

Muncy conectó un sencillo y llegó a la base apenas medio paso antes que el defensor, impactando de frente a toda velocidad; ambos peloteros quedaron tendidos en el terreno y tuvieron que abandonar el juego asistidos por los cuerpos médicos, reportándose que Muncy sufrió dificultades para respirar y Vargas fuertes dolencias en la cadera.

La jornada monticular la abrió por Arizona el derecho Ryne Nelson, quien cumplió con una destacada apertura de siete entradas de cinco hits y dos carreras, llegando a retirar a los primeros 12 bateadores que enfrentó de forma consecutiva antes de que el juego se tornara físico y violento.

Con este resultado, los Diamondbacks propinan un freno en seco a la gran marcha de los Dodgers, quienes llegaban inspirados al encuentro tras haber ganado 16 de sus últimos 20 compromisos en la Gran Carpa.