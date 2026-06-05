Los Yankees colocan oficialmente a Aaron Judge en la lista de lesionados

El jardinero de los Yankees, Aaron Judge, fue colocado en la lista de lesiondos por 10 días, aunque se estima que estará fuera de acción de 4 a 6 semanas, tiempo en el que será reevaluado, y el que se espera que regrese esta misma temporada, luego de que el jueves se anunciara que estará fuera de acción por tiempo indefinido debido a una fractura por estrés en la primera costilla del lado derecho.

La organización del Bronx anunció formalmente que el espigado cañonero será sometido a una estricta reevaluación médica en un periodo de cuatro a seis semanas, lapso en el que deberá guardar reposo absoluto y limitar cualquier tipo de actividad física extenuante.

Aunque el cuerpo médico mantiene el optimismo y proyecta que el capitán pueda regresar antes de que concluya la temporada, su baja representa un reto mayúsculo para el conjunto neoyorquino.

La ausencia del actual baluarte ofensivo obligará de manera inmediata a reajustar las proyecciones y expectativas de carreras anotadas e impulsadas para el resto de la alineación titular.

Judge venía cargando con el peso del ataque de los Bombarderos del Bronx al registrar un promedio de bateo de .248, acompañado por 17 cuadrangulares y 38 carreras remolcadas, números que cobran aún más valor al revelarse que el pelotero disputó todo el mes de mayo lidiando en silencio con las molestias físicas de esta lesión.

Plan de emergencia

Ante este escenario, la gerencia ha decidido otorgarle la confianza al cotizado prospecto Spencer Jones, quien asumirá el rol de reemplazo directo en los jardines tras registrar una sólida campaña en las filiales menores con los Scranton/Wilkes-Barre RailRiders.

A pesar del notable impacto anímico y deportivo que genera perder a un jugador de este calibre, el vestuario de los Yankees ha cerrado filas de inmediato para enviar un mensaje de calma y resiliencia a su fanaticada.

El antesalista Ryan McMahon fue uno de los primeros en manifestar públicamente su total confianza en la profundidad del roster, asegurando que el equipo cuenta con las herramientas necesarias para mantenerse competitivos y seguir peleando por el liderato de la división.

McMahon destacó que la plantilla posee una gran versatilidad y que esta sensible baja simplemente obligará al cuerpo técnico a recurrir con mayor frecuencia a fundamentos tácticos alternativos, tales como el robo de bases y las jugadas de hit-and-run para fabricar anotaciones de manera colectiva.

Afortunadamente para las aspiraciones de la organización, el panorama de lesionados del equipo ofrece luz al final del túnel con los inminentes regresos a la actividad de dos piezas de enorme poder: Jasson Domínguez y Giancarlo Stanton. El talentoso jardinero dominicano Domínguez, conocido popularmente como "El Marciano", tiene programado iniciar su asignación de rehabilitación formal en las ligas menores, lo que representa el último paso antes de reincorporarse al equipo grande.

Por su parte, el veterano toletero Giancarlo Stanton avanza de manera satisfactoria en sus propios procesos de recuperación y los reportes internos apuntan a que podría estar de vuelta en el corazón de la alineación neoyorquina a mediados del mes de junio.