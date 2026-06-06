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Caminero anotó tres veces en victoria de Rays sobre Marlins

El antesalista bateó de 3-3 en el triunfo de Tampa

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    Caminero anotó tres veces en victoria de Rays sobre Marlins
    Junior Caminero (FUENTE EXTERNA)

    El dominicano Junior Caminero volvió a mostrar su capacidad ofensiva al embasarse cinco veces y ayudar a los Rays de Tampa Bay a derrotar 6-0 a los Marlins de Miami la noche del viernes.

    Caminero conectó doble y sencillo, además de recibir dos boletos, en una actuación que marcó apenas su segundo partido de la temporada alcanzando base cinco veces.

    En total bateó de 3-3 y anotó tres carreras.

    Drew Rasmussen dominó desde el montículo al lanzar siete entradas de apenas un hit, ponchar a nueve bateadores —su mayor cantidad del año— y retirar a 17 rivales consecutivos tras permitir un sencillo en el segundo episodio.

    Los Rays fabricaron tres carreras en la primera entrada y nunca miraron atrás. Ryan Vilade remolcó dos carreras, Cedric Mullings disparó cuadrangular y Yandy Díaz agregó tres imparables para respaldar una sólida actuación colectiva de Tampa Bay.

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