Caminero anotó tres veces en victoria de Rays sobre Marlins

El dominicano Junior Caminero volvió a mostrar su capacidad ofensiva al embasarse cinco veces y ayudar a los Rays de Tampa Bay a derrotar 6-0 a los Marlins de Miami la noche del viernes.

Caminero conectó doble y sencillo, además de recibir dos boletos, en una actuación que marcó apenas su segundo partido de la temporada alcanzando base cinco veces.

En total bateó de 3-3 y anotó tres carreras.

Drew Rasmussen dominó desde el montículo al lanzar siete entradas de apenas un hit, ponchar a nueve bateadores —su mayor cantidad del año— y retirar a 17 rivales consecutivos tras permitir un sencillo en el segundo episodio.

Los Rays fabricaron tres carreras en la primera entrada y nunca miraron atrás. Ryan Vilade remolcó dos carreras, Cedric Mullings disparó cuadrangular y Yandy Díaz agregó tres imparables para respaldar una sólida actuación colectiva de Tampa Bay.