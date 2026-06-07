Ezequiel Durán conectó cuatro hits y los Vigilantes lograron triunfo

Ezequiel Durán conectó cuatro hits, anotó una carrera y empujó tres en el triunfo de los Vigilantes de Texas 10-0 ante los Guardianes de Cleveland, la victoria correspondió a Jacob deGrom que permitió tres sencillos a lo largo de seis entradas.

Justin Foscue conectó el primero de los cuatro jonrones de Texas en el triunfo para asegurarle a los Vigilantes su tercera serie ganada de forma consecutiva por primera vez en la temporada.

El dos veces ganador del premio Cy Young, deGrom (5-4), consiguió la victoria número 101 de su carrera con seis ponches —incluyendo a los últimos cuatro bateadores que enfrentó— y otorgó dos bases por bolas.

Ofensiva y resultados clave de los Vigilantes de Texas

El derecho tiene una marca de 3-1 con una efectividad de 1.26 en seis aperturas en casa, sumando 43 ponches en 35 entradas y dos tercios.

El cuadrangular de dos carreras de Foscue en la primera entrada puso a Texas al frente de manera definitiva. Josh Jung, Wyatt Langford y Michael Helman también se volaron la barda.

Los Rangers (32-33) se llevaron dos de tres juegos contra Cleveland, repitiendo el mismo resultado obtenido previamente en San Luis tras haber barrido en casa a Kansas City el fin de semana pasado. Esa marca de 7-2 representa su mejor racha de nueve juegos bajo el mando del mánager de primer año, Skip Schumaker.

Dominio de Jacob deGrom en el montículo

El zurdo de Cleveland, Joey Cantillo (4-3), ponchó a siete en sus cinco entradas de labor, pero permitió siete carreras y los primeros tres jonrones de Texas.

Momentos clave del encuentro

Dominio de deGrom: Tras ponchar a José Ramírez con la casa llena para terminar la quinta entrada, deGrom ponchó a los bateadores del tercero al quinto orden de los Guardians en el sexto episodio. Esta fue la apertura número 261 en la carrera de deGrom desde su debut en la MLB en 2014, y su primera contra Cleveland , el único equipo al que nunca se había enfrentado.

Relevo efectivo: Peyton Grey, Tyler Alexander y Luis Curvelo completaron la octava blanqueada de los Rangers en la temporada. Los Guardians , que tienen una marca de 19-11 en sus últimos 30 juegos, se quedaron sin anotar por sexta vez en el año.

Ofensiva encendida: El octavo jonrón de Jung formó parte de un ataque de cuatro carreras en la tercera entrada para Texas, el cual incluyó un doble productor de dos carreras de Ezequiel Durán , quien terminó el juego con cuatro hits y tres carreras impulsadas.

Regreso de Langford: Langford, en su tercer juego de vuelta tras perderse 39 compromisos por una distensión en el antebrazo derecho, puso la pizarra 7-0 con su cuadrangular en el cuarto episodio.

Próximos partidos

Guardians: El derecho Gavin Williams (9-3, 3.20 de efectividad) buscará convertirse en el primer abridor de las Grandes Ligas en alcanzar las 10 victorias este lunes por la noche, cuando reciban en casa a los Yankees de Nueva York .

Rangers: Texas tendrá el día libre antes de que Nathan Eovaldi (5-6, 4.10) abra el primer juego de la serie el martes como visitantes ante Kansas City.