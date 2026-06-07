Jesús Sánchez conectó un par de hits y anotó una carrera en el triunfo de los Azulejos

Jesús Sánchez conectó un par de imparables y anotó una carrera en la victoria 6-4 de los Orioles de Baltimore.

El venezolano Yohendrick Piñango y el mexicano Brandon Valenzuela conectaron jonrones solitarios, el venezolano Andrés Giménez tuvo dos hits y una carrera impulsada, y los Azulejos de Toronto remontaron.

Piñango abrió la sexta entrada de cinco carreras de Toronto con un jonrón ante Shane Baz (3-6), su cuarto de la temporada. Valenzuela la sacó ante Rico Garcia para abrir la octava, su séptimo.

Taylor Ward, de Baltimore, conectó un jonrón de dos carreras, su tercero. Colton Cowser añadió un jonrón solitario, su sexto, pero los Orioles perdieron por segunda vez consecutiva.

Contribuciones destacadas de jugadores venezolanos y mexicanos

El zurdo Adam Macko (2-0) lanzó una entrada para llevarse la victoria y Louis Varland consiguió los últimos cuatro outs para su 11.º salvamento en 11 oportunidades.

Giménez anotó la carrera que rompió el empate al llegar al plato desde segunda base con un sencillo dentro del cuadro del bateador emergente Nathan Lukes, para coronar la sexta entrada de cinco carreras de Toronto.

La remontada de Toronto borró la quinta entrada de cuatro carreras de Baltimore ante Kevin Gausman.

Después de que Cowser conectó un jonrón con un out, Holliday y Blaze Alexander pegaron dobles consecutivos antes del jonrón de dos carreras de Ward.