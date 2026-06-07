Los Cardenales vencen a los Rojos en el cierre de la serie

Bryan Torres conectó un jonrón, Jordan Walker pegó un doble remolcador y los Cardinals de San Luis anotaron dos carreras gracias a un par de errores en la octava entrada para remontar y vencer 5-3 a los Reds de Cincinnati este domingo, completando la barrida en la serie.

Victor Scott II tocó la pelota de sacrificio frente al lanzador de los Reds, Sam Moll, quien tiró mal más allá de la tercera base, permitiendo que Alec Burleson anotara y le diera a San Luis la ventaja por 4-3.

Poco después, Iván Herrera embasó tras un error de fildeo del campocorto Matt McLain, agregando una carrera de seguro.

Walker puso a los Cardinals en la pizarra con un sencillo productor en la quinta entrada antes de que Torres conectara el segundo cuadrangular de su carrera por todo el jardín derecho, dándole a San Luis su primera ventaja del juego por 3-2. Los dos jonrones en la carrera de Torres han sido contra los Reds.

Ryne Stanek (2-0) retiró los últimos dos outs del octavo episodio con un ponche incluido. Riley O´Brien se anotó su salvamento número 17 de la temporada tras retirar en blanco el noveno inning.

Desempeño y dificultades de los Reds de Cincinnati

Por los Reds, McLain y Tyler Stephenson conectaron cuadrangulares solitarios consecutivos en la tercera entrada para poner a Cincinnati adelante 2-0 temprano en el juego. McLain volvió a botar la barda en el séptimo para empatar el encuentro 3-3; este fue su tercer jonrón en dos días y el segundo juego multi-jonrón de su carrera.

Moll (1-5) cargó con la derrota al permitir dos carreras y dos hits sin poder retirar un solo out para los Reds, mientras que Chris Paddack echó a perder su primer salvamento de la temporada.

Rhett Lowder hizo su primera apertura de regreso de la lista de lesionados por Cincinnati, lanzando 3.0 entradas en las que otorgó cinco boletos y ponchó a cuatro.

Los Reds han perdido ocho de sus últimos 10 compromisos y acumulan cuatro derrotas en fila. Tras comenzar la temporada con marca de 20-11, registran un récord de 11-22 desde entonces, incluyendo una marca de 2-13 contra rivales de la División Central de la Liga Nacional.

Próximos partidos

Cincinnati: El zurdo Andrew Abbott (4-3, 4.06 de efectividad) subirá al montículo por los Reds este lunes en el inicio de la serie contra los Padres.

San Luis: Los Cardinals aún no han anunciado a su lanzador abridor para el primer juego de la serie del martes contra los Mets.