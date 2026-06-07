Moreno conectó cuadrangular y Soroka lanzó siete entradas de calidad

El venezolano Gabriel Moreno conectó un jonrón de dos carreras, Michael Soroka lanzó siete entradas efectivas y los Diamondbacks de Arizona evitaron la barrida en la serie con una victoria de 5-1 sobre los Nacionales de Washington el domingo.

Los bates de los Diamondbacks despertaron después de perder los dos primeros juegos de la serie por un marcador combinado de 20-2.

Corbin Carroll pegó un cuadrangular solitario en la primera entrada ante Cade Cavalli (3-4) y Moreno añadió su vuelaercas de dos carreras frente al derecho en la quinta.

Pavin Smith conectó un elevado de sacrificio en la séptima para poner a Arizona arriba 5-1.Soroka (8-3) permitió un jonrón abriendo la entrada a CJ Abrams en la segunda y otros dos imparables.

Ponchó a seis y dio dos bases por bolas.

Fue la primera apertura de Soroka de al menos siete entradas y con una carrera o menos permitida desde el 10 de agosto de 2019.

Detalles del desempeño de los lanzadores y ofensiva en la serie contra Washington

Washington terminó con tres hits después de castigar a los Diamondbacks con 24 en los dos juegos anteriores combinados.

Los Diamondbacks se quedaron en dos hits en la derrota del sábado por 6-1, pero ya tenían más que eso para la segunda entrada ante Cavalli.

Carroll conectó una bola quebrada con cuenta de 0-2 hacia la zona de la piscina en el jardín entre derecho y central en la primera entrada, y Ryan Waldschmidt puso a Arizona arriba 2-1 con un rodado productor en la cuarta.

Moreno puso la pizarra 4-0 en la quinta con su cuarto jonrón , un batazo de dos carreras que cayó detrás del bullpen de Arizona en el jardín izquierdo.

puso la pizarra 4-0 en la quinta con su , un batazo de que cayó detrás del bullpen de Arizona en el jardín izquierdo. Cavalli permitió cuatro carreras con siete hits en cinco entradas, con dos ponches y una base por bolas.