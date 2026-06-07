Tatis Jr. conectó dos hits y empujó una en el triunfo de los Padres

Fernando Tatis Jr. conectó dos imparables y el receptor Freddy Fermín mostró poder inusitado con el madero al conectar su primer jonrón de la temporada, y los Padres de San Diego superaron el sábado 3-2 a los Mets de Nueva York.

Impacto del jonrón de Freddy Fermín en el resultado

San Diego cortó así una racha de seis derrotas consecutivas.El venezolano Fermín no había conectado hit en sus 30 turnos al bate anteriores.

Su cuadrangular de dos carreras llegó ante el relevista Austin Warren (1-2) en la séptima entrada.

Eso anuló una buena actuación del novato de los Mets Nolan McLean, quien permitió una carrera con tres hits y tres bases por bolas en seis innings.

Actuaciones destacadas de lanzadores y defensores

Nueva York tenía dos corredores en base y un out en la octava entrada, cuando el dominicano Juan Soto sacó una línea potente hacia el segunda base Sung-Mun Song.

Song la atrapó y luego le pasó la pelota al campocorto Xander Bogaerts para completar una doble matanza y sorprender a Carson Benge fuera de la intermedia.

El venezolano Bradgley Rodriguez (1-2) trabajó la séptima y se llevó la victoria pese a permitir el jonrón solitario de Marcus Semien que rompió el empate.

Mason Miller lanzó una novena entrada sin hits para su 18º salvamento.El abridor de los Padres, Griffin Canning, lanzó cinco innings ante su antiguo equipo. Permitió una carrera y tres hits, con dos bases por bolas y seis ponches.