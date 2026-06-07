Wenceel Pérez conectó triple remolcador de dos en el triunfo de los Tigres

Wenceel Pérez conectó un triple remolcador de dos anotaciones en el séptimo inning para iniciar la remontada de Detroit 5-4 sobre los Marineros de Seattle.

Kevin McGonigle conectó un jonrón en la cuarta entrada y pegó un sencillo productor de dos carreras ante el cerrador All-Star Andrés Muñoz con dos outs en la baja del noveno episodio, le dio el triunfo al conjunto de Detroit y se llevaron dos de los tres juegos de la serie.

Muñoz (3-4) ponchó a Spencer Torkelson para abrir el noveno episodio, pero luego otorgó boletos a Zach McKinstry y a Pérez.

Ambos corredores avanzaron gracias a un roletazo de Matt Vierling, antes de que McGonigle conectara una línea de sencillo que pasó sobre el guante del segunda base Cole Young —quien saltó en un intento por atraparla— para darle a Detroit su quinta victoria en seis juegos.

Detalles de la actuación de los lanzadores

Will Vest (2-4) lanzó una entrada en blanco para acreditarse el triunfo.

Seattle desperdició una sólida apertura de Luis Castillo, quien dejó el encuentro con una ventaja de 3-1 tras permitir solo tres hits en cinco entradas y dos tercios. El único parpadeo del veterano derecho fue el cuarto jonrón de McGonigle: un batazo de 420 pies abriendo la cuarta entrada que empató el juego 1-1.

Colt Emerson conectó un doblete ante el abridor de los Tigers, Jack Flaherty, al iniciar el tercer inning, y luego anotó con un sencillo de Young con un out para poner a Seattle arriba 1-0.

Julio Rodríguez pegó hit y anotó gracias a un doble de Josh Naylor para recuperar la ventaja 2-1 en la sexta. Flaherty dejó el montículo tras otorgarle base por bolas a Randy Arozarena. El derecho permitió tres carreras y seis hits en poco más de cinco entradas de labor.

Drew Sommers relevó a Flaherty y golpeó a Emerson con un lanzamiento con las bases llenas para poner la pizarra 3-1. Kyle Finnegan entró al relevo y retiró a Jhonny Peralta con una línea al jardín central para terminar la entrada.

Rodríguez negoció boleto con un out en el séptimo episodio, se robó segunda y tercera base, y anotó con un sencillo de Arozarena con dos outs ante Finnegan para ampliar la ventaja a 4-1.

El relevista de los Mariners, Cooper Criswell, permitió el triple de dos carreras de Pérez en la baja de la séptima y se marchó sin poder sacar un solo out.

Gabe Speier retiró a Vierling (quien entró como bateador emergente) con un roletazo a tercera, dominó a McGonigle con un elevado corto al jardín izquierdo y finalmente ponchó a Gleyber Torres para mantener el juego 4-3.

Seattle venía de conectar al menos un jonrón en nueve partidos consecutivos.

Próximos partidos

Mariners: El derecho Emerson Hancock (4-2, 2.80 de efectividad) abrirá el lunes en Baltimore para iniciar una serie de cuatro juegos contra los Orioles, quienes aún no han anunciado a su lanzador abridor.

Tigers: El derecho Troy Melton (2-0, 1.74 de efectividad) lanzará el martes para abrir una serie de tres juegos en casa contra los Twins, quienes enviarán al montículo al derecho Taj Bradley (5-2, 3.56).