Torneo Nacional U12 de béisbol será dedicado a Edgar Augusto Féliz

La Federación Dominicana de Béisbol (Fedom) anunció este lunes que la séptima edición del Campeonato Nacional U12 Copa Robinson Canó será dedicada a Edgar Augusto Féliz Méndez, director de la Dirección de Asistencia Social y Alimentación Comunitaria (Dasac).

El torneo, que reunirá a los mejores talentos del béisbol infantil del país, se disputará del 10 al 14 de junio en las instalaciones de IPL Academy, en El Toro de Guerra, Santo Domingo Este.

El anuncio fue realizado durante una rueda de prensa celebrada en el salón James Rodríguez del Ministerio de Deportes y Recreación (Miderec), con la presencia de autoridades deportivas y directivos de Fedom.

El ministro de Deportes, Kelvin Cruz, destacó el trabajo que realiza la federación en favor del desarrollo del béisbol y expresó su respaldo al evento.

De su lado, el presidente de Fedom, Juan Núñez, resaltó el apoyo brindado por Edgar Féliz a los programas de desarrollo de la entidad, razón por la que fue escogido para recibir la dedicatoria del campeonato.

La competencia contará con la participación de ocho equipos divididos en dos grupos. En el Grupo A competirán Duarte, Valverde, Peravia y la Provincia Santo Domingo, actual bicampeona nacional. El Grupo B estará integrado por Santiago, Distrito Nacional, Bahoruco y San Pedro de Macorís.

La ceremonia inaugural está programada para el miércoles 10 de junio a las 1:30 de la tarde.

Los dos mejores equipos de cada grupo avanzarán a las semifinales, previstas para el 13 de junio. La final se disputará el domingo 14 de junio a las 2:00 de la tarde.

Todos los partidos serán transmitidos por VTV Canal 32 y las plataformas digitales del Grupo de Medios Panorama, como parte del acuerdo de cooperación suscrito con Fedom.

Además de disputar el título nacional, los jugadores buscarán ganarse un puesto en la selección dominicana que participará en el Campeonato Panamericano Sub-12 de la WBSC Américas, programado para celebrarse en el país del 20 al 27 de noviembre.