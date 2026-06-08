En mal arranque, Machado arremete contra sabermetría

A punto de cumplir 34 años, el aporte ofensivo de Manny Machado es un 30 % por debajo de la media de las Grandes Ligas. ( AFP )

Manny Machado llegó a la MLB (2012) ya en medio de la revolución sabermétrica, ha hecho una carrera que le ha merecido contratos superiores a los 500 millones de dólares y adorna un interesante expediente que puede llevarlo al Salón de la Fama de Cooperstown.

Pero Machado no cree en el "Moneyball", entiende que el béisbol de hoy presta atención a un exceso de estadísticas avanzadas y apela a volver a la "vieja escuela".

"El juego está evolucionando. Sin duda, se está volviendo más difícil. Sin duda, se está volviendo más estratégico", declaró Machado a la prensa tras la décima derrota de los Padres en once partidos, la madrugada del sábado ante los Mets.

El siete veces All-Star, atraviesa la que, hasta ahora, es su peor temporada en las Grandes Ligas.

"Ojalá pudiéramos dejar de lado las estadísticas. Creo que hay demasiadas. Demasiadas estadísticas, demasiados números. Ni siquiera conozco la mitad de lo que se publica. A veces miro el tablero e incluso les pregunto a algunos: "¿Qué es WCCVBB (quiso hacer referencia al wRC+ que mide el aporte ofensivo con relación a la media de la liga), o lo que sea? ¿Qué son estos nombres que están inventando?", dijo el Ministro de Defensa.

"Es una locura intentar seguirles el ritmo".

Machado, tres veces ganador del Bate de Plata, ha visto cómo sus estadísticas más tradicionales, las que aparecen al dorso de la tarjeta de béisbol, han alcanzado mínimos históricos.

Va mal este año

Tras 61 partidos, batea .172/.258/.348 con un OPS+ de 70; cifras que serían las más bajas de su carrera si la temporada terminara hoy.

También identificó el FIP (defensa independiente del lanzador) como una de esas estadísticas avanzadas que cuestiona.

"¿Qué es eso?", preguntó cuando le explicaron el significado. ¿Para qué tener esa estadística? Para ganar un partido de béisbol se necesita un equipo, no solo una persona", dijo Machado.

"Claro, una persona podría ser la clave, una persona podría llevar a un equipo a la victoria, pero este es un deporte de equipo. Un campeonato no se gana con un solo jugador. Se necesita a todo un equipo para lograrlo. Entonces, ¿por qué estamos creando estas estadísticas? Creo que ese es el problema del béisbol en este momento".

Machado afirmó que, en definitiva, el béisbol se reduce a una sola cosa; lanzar y batear.