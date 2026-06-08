Bregman considera que ha estado terrible con Chicago

"He estado terrible", dijo Bregman después de irse de 5-0 durante la derrota del domingo por 2-1 ante los Gigantes de San Francisco, según Jesse Rogers de ESPN. "Necesito jugar mejor. Ofensivamente, ha sido espantoso. He fallado muchas veces en este deporte. He pasado por baches. He tenido inicios lentos antes; he tenido inicios rápidos antes. Cuando estás pasando por una mala racha, solo hay un camino a seguir y es hacia adelante, de frente. Todo se reduce a ejecutar en el juego".

¿Cuál es el desempeño actual de Bregman con los Cachorros?

En enero, Chicago trajo al jugador de 32 años con un contrato de cinco años y 175 millones de dólares para apuntalar su ofensiva y aportar experiencia campeona al vestuario.

En cambio, ha registrado el peor OPS de su carrera con .669 (95 de OPS+), mientras batea apenas para .178 con corredores en posición de anotar.

"Necesito ser mejor con corredores en base, así de simple", afirmó Bregman. "Me trajeron aquí para jugar buen béisbol, y no he jugado buen béisbol. Tengo que descifrar qué pasa".

Impacto de la racha negativa en el equipo y reacciones

Los Cachorros se encuentran a 7.5 juegos de distancia de los Cerveceros de Milwaukee por el primer lugar de la División Central de la Liga Nacional.

Parecía probable que se escaparan con la división tras registrar su segunda racha de 10 victorias consecutivas de la temporada el 8 de mayo. Sin embargo, Chicago ha perdido 20 de sus últimos 27 compromisos desde entonces, con Bregman y el campocorto Dansby Swanson (.180/.285/.322) firmando las peores campañas de sus carreras.

Bregman cree tener una solución para corregir algunos problemas mecánicos que han contribuido a su mal momento. Sin embargo, hasta que empiece a producir en el terreno, entiende perfectamente que los fanáticos de los Cachorros sigan abucheándolo a él y a sus compañeros por sus flojas actuaciones, tal como lo hicieron el domingo.

"Esos [abucheos] pueden ir dirigidos a mí porque no he respondido con hombres en posición de anotar", admitió Bregman. "He tenido muchísimas oportunidades. Los muchachos se están embasando delante de mí todo el tiempo".