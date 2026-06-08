"En algún momento la suerte estará de mi lado", dice Vladdy Jr.

El toletero dominicano apenas lleva tres jonrones cuando la temporada se acerca a la mitad del calendario ( AFP/CHRISTIAN PETERSEN )

Vladimir Guerrero Jr. está convencido de que la tormenta está por llegar. Aunque los nubarrones aún no oscurecen el panorama y los truenos se escuchan distantes, el inicialista de los Azulejos asegura sentir en el aire el despertar de su temible ofensiva tras un inicio de temporada frío.

Luego de 64 partidos en la campaña de 2026, los números de "Vladdy" no reflejan su estatus de superestrella. El slugger apenas batea para un OPS de .752 y se encuentra estancado en solo tres cuadrangulares, una cifra superada por 182 jugadores en las Mayores.

Detalles sobre los ajustes y expectativas de Guerrero Jr.

"Siempre le digo a los muchachos que no se preocupen por mí. Cuando me caliente, me voy a calentar", afirmó Guerrero Jr. a MLB.com.

A diferencia de sus años de novato, el quisqueyano se muestra receptivo a los ajustes mecánicos: "Me siento mucho mejor. He estado halando más la pelota hacia el aire que hace tres semanas. Estoy escuchando a mis entrenadores de bateo para crear un plan en el plato".

Con el equipo en una marca de 32-34 y el esperado regreso de varios jugadores lesionados, la temporada de Toronto parece lista para un reinicio.

"No hay nada que pueda hacer, solo intento salir y conectar bien. Últimamente le he pegado fuerte, pero esto es béisbol. Voy a seguir trabajando duro y seguir así. Las cosas van a mejorar. En algún momento, la suerte estará de mi lado. Ahora mismo, le pego fuerte, pero la pelota sale del campo. Sé que no será así todo el año".

Vladdy sigue diciendo que solo necesita un batazo. No un sencillo de línea, ni un doble al rincón, ni siquiera un jonrón solitario que roce la pared. Guerrero quiere conectar otro jonrón indiscutible.

Quiere quedarse de pie mirando con todos los demás, y cuando esa pelota caiga en las gradas, entonces disfrutará de una larga vuelta a las bases.

Ha pasado demasiado tiempo. Ha sido demasiado escaso. Sin embargo, está tan seguro de que la sequía está a punto de terminar.

108 Es el OPS+ de Guerrero Jr., Su aporte ofensivo es solo un 8 % por encima de la media de la liga.