Max Kepler firma con los DBacks mientras sirve suspensión por sustancias prohibidas

El jardinero Max Kepler, quien todavía está cumpliendo una suspensión de 80 juegos tras dar positivo por sustancias para mejorar el rendimiento, acordó el domingo un contrato con los Diamondbacks de Arizona por una parte prorrateada del salario mínimo de 780,000 dólares, con la oportunidad de ganar 500,000 dólares en bonos por permanencia en el roster.

Kepler puede comenzar una asignación en las ligas menores el miércoles, fecha en la que está programado que le resten 15 días a su suspensión. Si no se pospone ningún juego de Arizona, sería elegible para jugar con los Diamondbacks el 25 de junio en San Luis.

Si Kepler regresa al roster de Grandes Ligas el 25 de junio, recibiría 396,257 dólares en salario por el resto de la temporada. Además, ganaría un bono de 100,000 dólares por pasar 35 días en el roster activo, y 200,000 dólares adicionales tanto a los 55 como a los 75 días.

Kepler permanecerá en la lista restringida por lo que queda de la suspensión y no ocupará un lugar en el roster de 40 jugadores durante la sanción. Tampoco será elegible para jugar en la postemporada este año.

Kepler fue suspendido en enero tras dar positivo por Epitrenbolona, un metabolito de la Trenbolona que se encuentra en algunos productos de tiendas de fisicoculturismo y que se ha utilizado en productos para promover el crecimiento del ganado.

Antecedentes y desempeño deportivo de Kepler

Kepler fue el primer jugador suspendido por la MLB por esta sustancia desde que comenzaron los anuncios públicos de los detalles de las penalizaciones en 2005.

El pelotero de 33 años bateó para .216 con 18 jonrones y 52 carreras impulsadas con Filadelfia el año pasado, luego de aceptar un contrato de un año y 10 millones de dólares.

En 2024 se vio afectado por una tendinitis patelar izquierda y se sometió a una cirugía de la zona media después de la temporada para reparar una hernia deportiva.

Kepler creció en Alemania y firmó con los Mellizos a los 16 años en 2009. Tiene un promedio de por vida de .235 con 179 jonrones y 560 carreras empujadas a lo largo de una carrera de 11 años en las Mayores.