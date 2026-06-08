RD muestra sus músculos con 31 nominaciones al All-Star

El peso de la República Dominicana en las Grandes Ligas vuelve a quedar evidenciado en la boleta de votaciones para el Juego de Estrellas de 2026, a disputarse el próximo 14 de julio en el Citizens Bank Park de Filadelfia.

De los 80 jugadores de América Latina y el Caribe incluidos entre las opciones para ser seleccionados al Clásico de Mitad de Temporada, 31 son dominicanos. Es la mayor representación de la región.

Venezuela ocupa el segundo lugar con 26 jugadores, Cuba aparece en el tercero con nueve y Puerto Rico inscribe a tres.

Entre los nombres más destacados figura Juan Soto, quien busca regresar al encuentro luego de ver interrumpida el año pasado una cadena de cuatro participaciones consecutivas.

A pesar de llegar a la pausa de mitad de campaña del 2025 con una sólida línea ofensiva de .262/.396/.509, además de 23 cuadrangulares y 56 carreras remolcadas, no logró ser elegido por los aficionados ni incluido entre las reservas por los técnicos.

En la actual campaña, Soto ha continuado produciendo a buen nivel. Tras perder algunos encuentros por una lesión en la pantorrilla derecha, exhibe una línea de .275/.366/.528, con 13 cuadrangulares y 30 remolcadas en 48 partidos.

Líderes activos

Machado y Ramírez son los líderes entre los quisqueyanos activos con siete selecciones. Ambos vienen de ser elegidos como titulares por los aficionados en la edición pasada: Machado en la tercera base de la Liga Nacional y Ramírez en la Liga Americana.

Otro nombre que continúa ganando protagonismo es el de Junior Caminero, quien asumió la titularidad en la pasada edición tras sustituir a Ramírez debido a una lesión. Caminero inició la jornada de ayer con 14 cuadrangulares, colíder entre los dominicanos junto a Oneil Cruz, además de 30 remolcadas y promedio de bateo de .275.

También repiten en la boleta otros dominicanos que fueron titulares en 2025, como Vladimir Guerrero Jr., en la primera base de la Americana, y Ketel Marte, en la segunda base de la Nacional.

Precisamente, Guerrero Jr. posee un lugar especial en la historia reciente del evento. Es el único dominicano activo que ha terminado como el jugador más votado de una edición del Juego de Estrellas, logro que alcanzó en 2021.

Ese año también fue seleccionado como Jugador Más Valioso del encuentro tras conectar un cuadrangular de dos carreras en la victoria 5-2 de la Liga Americana sobre la Nacional en el Coors Field de Colorado.

Con 30 representantes en la boleta y varias de sus principales figuras entre los favoritos de los aficionados, la República Dominicana vuelve a confirmar su condición de potencia internacional y principal fuente de talento latinoamericano en las Grandes Ligas.

Cabe destacar que los lanzadores no son elegidos por los fanáticos, sino por los cuerpos técnicos de ambos equipos. Entre los nombres dominicanos con opciones de integrarse al clásico veraniego destacan Cristopher Sánchez, Jhoan Durán, Sandy Alcántara y José Soriano, entre otros, quienes podrían aumentar la presencia quisqueyana en el evento.

Los nominados

En la Liga Americana aparece Vladimir Guerrero Jr. (Blue Jays) para la inicial, en la intermedia está Ezequiel Durán (Rangers), mientras que Junior Caminero (Rays) y José Ramírez (Guardians) compiten por la antesala.

Jeremy Peña (Astros) es opción en el campo corto, en tanto que Yainer Díaz (Astros) y Austin Wells (Yankees) son candidatos a la receptoría.

En los jardines figuran Ángel Martínez (Guardians), Julio Rodríguez (Marineros), Jesús Sánchez (Blue Jays) y Leody Taveras (Orioles). Samuel Basallo (Orioles) aparece en la papeleta como bateador designado.

En la Nacional, Rafael Devers (Giants), Luis García Jr. (Nationals) y Mark Vientos (Mets) fueron incluidos entre los inicialistas.

En la intermedia están Ketel Marte (Dbacks), Willi Castro (Rockies) y Nasim Núñez (Nationals). Manny Machado (Padres) es opción en la antesala.

El campo corto presenta una oferta variada. Allí están Elly de la Cruz (Reds), Otto López (Marlins), Willy Adames (Giants) y Geraldo Perdomo (Dbacks).

Oneil Cruz (Pirates), Teoscar Hernández (Dodgers), Fernando Tatis Jr. (Padres) y Soto (Mets) figuran en los jardines del Viejo Circuito.

Miguel Andújar (Padres), Heriberto Hernández (Marlins), Marcell Ozuna (Pirates) y José Tena (Nationals).