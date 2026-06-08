Samuel Basallo blinda su defensa en el plato mientras su madero truena en Grandes Ligas

Yainer Díaz (#21) de los Astros de Houston es puesto out en el plato durante la octava entrada por Samuel Basallo de los Orioles de Baltimore en el Oriole Park at Camden Yards, el 22 de agosto de 2025, en Baltimore, Maryland. ( GREG FIUME/GETTY IMAGES/AFP )

El receptor dominicano Samuel Basallo continúa desafiando las proyecciones de los analistas que dudaban de su permanencia en la exigente posición de la receptoría debido a su imponente físico de 6 pies 4 pulgadas y 250 libras.

A pesar del rigor físico del puesto y los riesgos inherentes a las colisiones en el plato, los reportes técnicos confirman que Basallo pule sus herramientas defensivas a un ritmo acelerado con los Orioles de Baltimore.

Este domingo, Basallo tuvo que ser sustiuido al final del partido contra Toronto, debido a una colisión en el plato en una entrada anteriore.

De todas maneras, el máscara de Baltimore demuestra que su tamaño no es un impedimento para mantenerse detrás del plato a largo plazo.

Ajusta su cuerpo

Históricamente, los receptores de gran volumen son desplazados a la primera base para proteger su salud.

Sin embargo, las métricas avanzadas de fildeo de Baseball Savant reflejan que Basallo ha controlado los daños en la receptoría ya que registra un tiempo de reacción hacia las bases (Pop Time) de 1.93 segundos, con lo que se ubica en un rango competitivo sobre el promedio de la liga.

Esta rapidez le permite neutralizar a los corredores rivales sin perder la flexibilidad necesaria para bloquear lanzamientos terrestres.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/06/08/hhoc6xwmaa1aq7-8021fffe.jpg Basallo (izquierda) intenta poner out a un jugador de los Atléticos en un partido de mayo pasado. (FUENTE EXTERNA)

Uno de los aspectos más destacados en su maduración defensiva ha sido la técnica para encarar jugadas cerradas y colisiones en el home plate.

La última gran colisión de Basallo, ocurrió en la séptima entrada de un partido contra los Atléticos de Oakland, el 10 de mayo. El jardinero derecho Carlos Cortés iba hacia el plato tras un tiro desde el jardín central de Leody Taveras, y se produjo una colisión en la goma en la que Basallo logró retener la pelota de gran manera para decretar el out.

El golpe le provocó una ligera molestia en la rodilla izquierda que lo obligó a ser retirado preventivamente de la alineación al día siguiente contra los Yankees.

Mejora su defensa

Las evaluaciones de Statcast le otorgan un registro positivo en atrapadas de corredores en intento de robo por encima del promedio (CS Above Avg) de +1.

El máscara dominicano ha aprendido a posicionar estratégicamente sus 250 libras de peso, absorbiendo los contactos de corredores agresivos sin ceder la pelota ni comprometer sus extremidades vulnerables.

Esta notable evolución en la receptoría no ha mermado en lo absoluto su producción en la caja de bateo con el equipo grande de Baltimore.

Tórrida ofensiva

Según los registros oficiales recopilados por Baseball-Reference, Basallo exhibe una línea ofensiva en la presente campaña de 2026 con un promedio de bateo de .267 y un porcentaje de slugging de .483.

En sus primeros 54 partidos disputados en la temporada regular, acumula 9 cuadrangulares y un gran porcentaje de embasarse (OBP) de .332. Su rendimiento se traduce en una ponderación de carreras creadas ajustadas (wRC+) de 126, lo que significa que produce un 26% por encima del bateador promedio de la Gran Carpa.

Por su parte, los datos de velocidad de salida medidos por Baseball Savant confirman el calibre de superestrella que posee en sus manos. Registra una velocidad de salida promedio de sus batazos de 92.3 millas por hora y un porcentaje de batazos de línea fuertes (Hard-Hit %) del 47.7%.

Sus conexiones superan con regularidad la barrera de las 105 mph, validando la capacidad innata de depositar la pelota a lo profundo del parque por cualquiera de las bandas.

El panorama para Samuel Basallo luce inmejorable en la organización de los Orioles, tras haber asegurado su futuro con una extensión contractual de 8 temporadas y 67 millones de dólares.

Mientras el cuerpo técnico monitorea de cerca su resistencia detrás del plato, el dominicano responde acumulando un valor de 1.4 victorias sobre el nivel de reemplazo (WAR) en la temporada.