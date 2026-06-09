Yankees inauguran estadio en San José de Ocoa

Joel Lithgow, director para América Latina de New York Yankees, deja inaugurada la remodelación del estadio Leonel Pujols, en Nizao, Ocoa, junto a autoridades, comunitarios y atletas de la comunidad. ( FUENTE EXTERNA )

Los Yanquis de Nueva York continúan fortaleciendo su compromiso con el desarrollo de las comunidades y la promoción del deporte en el país, al entregar la remodelación del estadio de béisbol Leonel Pujols, ubicado en la comunidad de Nizao-Las Auyamas, provincia San José de Ocoa.

El acto fue encabezado por Joel Lithgow, director para América Latina del conjunto de Nueva York, acompañado por el senador de la provincia de Ocoa, Aneudy Ortiz, y José Francisco Morfa Pujols, director de la Junta Distrital de Nizao-Las Auyamas.

La intervención incluyó una transformación integral de la instalación deportiva, con un terreno de juego completamente reestructurado, instalación de nuevo césped, colocación de una verja perimetral, así como la entrega de equipamiento y utilería deportiva para beneficio de los atletas de la comunidad.

Decenas de niños y jóvenes estuvieron presentes durante la ceremonia, recibiendo con entusiasmo una instalación que servirá como escenario para la práctica y el desarrollo del béisbol, deporte de mayor arraigo en el país.

"Para los Yanquis es un honor contribuir con espacios que permitan a nuestros niños y jóvenes crecer a través del deporte. Creemos firmemente en el poder del béisbol para transformar vidas, fomentar valores y generar oportunidades. Nos llena de satisfacción entregar esta instalación a una comunidad que la recibirá con tanto entusiasmo y compromiso", expresó Lithgow durante la actividad.

El ejecutivo destacó que la organización mantiene una firme política de responsabilidad social en toda latinoamerica, promoviendo iniciativas que impactan positivamente a la niñez y el deporte.

Reacciones y beneficios para la comunidad

Los Yanquis de Nueva York desarrollan durante todo el año una amplia labor comunitaria, respaldando proyectos de infraestructura deportiva, donaciones a instituciones benéficas y actividades dirigidas a mejorar la calidad de vida de niños y jóvenes en distintas comunidades del país.

De su lado, el senador Aneudy Ortiz agradeció el respaldo brindado por la organización de Grandes Ligas y valoró el impacto que tendrá la obra para las nuevas generaciones de la provincia.

"En nombre de toda la provincia de San José de Ocoa agradecemos profundamente a los New York Yankees por esta importante contribución. Esta instalación representa una inversión en nuestros niños, en nuestros jóvenes y en el futuro de nuestra comunidad. Estamos convencidos de que este estadio será un espacio de crecimiento, aprendizaje y desarrollo para muchas generaciones", manifestó Ortiz.

Con esta entrega, el conjunto de Nueva York consolida una tradición de apoyo a las comunidades más vulnerables, utilizando el deporte como una herramienta de inclusión, formación y esperanza para miles de jóvenes dominicanos.