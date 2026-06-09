Sánchez vs. Misiorowski: una batalla entre el arte y el poder

Uno es zurdo, otro derecho, uno tiene un repertorio corto, otro amplio, tienen estatura de baloncestista, con herramientas distintas y rozan la paridad de efectivos.

Si la temporada de Grandes Ligas terminara hoy, pocos argumentos existirían en contra de la idea de que Cristopher Sánchez y Jacob Misiorowski merecen el premio Cy Young de la Liga Nacional.

Sin embargo, por la etapa que vive la campaña, su primera batalla en esta guerra podría ser por la elección del dirigente del Viejo Circuito, Dave Roberts, para abrir el Juego de Estrellas, el 14 de julio en Filadelfia.

Estos dos lanzadores han dominado a los bateadores rivales con herramientas completamente opuestas.

Sánchez, el zurdo dominicano de los Filis, ha construido su éxito a partir de la inteligencia, el movimiento y la colocación de sus lanzamientos. En el otro lado de la moneda está Misiorowski, de los Cerveceros, un lanzallamas que intimida con su poderosa recta, la cual supera frecuentemente las 100 millas por hora.

Repertorios opuestos

Sánchez trabaja con apenas tres lanzamientos. Su sinker de 95.1 MPH representa el 43.2 % de sus envíos, seguido muy de cerca por un cambio de velocidad de 86.7 MPH que utiliza el 38.8 % del tiempo. Completa su arsenal con un slider de 85.8 MPH que emplea en el 18 % de las ocasiones, según Savant, la plataforma de estadísticas avanzadas de la MLB.

De sus 113 ponches, 73 han llegado mediante el cambio de velocidad, un pitcheo al que los bateadores apenas le conectan para promedio de .136 en 154 turnos al bate.

Misiorowski, en cambio, presenta una filosofía completamente diferente. Aunque posee cinco lanzamientos, todo gira alrededor de una recta de cuatro costuras que utiliza el 62.7 % de las veces y que promedia 100 MPH. Complementa ese envío con slider, curva, recta cortada y cambio de velocidad, en proporciones menores.

La recta ha sido su principal arma de destrucción. De sus 116 ponches, 78 han llegado gracias a ese lanzamiento. Otros 19 han sido producto de la curva, mientras que el resto se distribuye entre slider, cutter y cambio.

Grandes resultados

Sánchez viene de conseguir su sexta victoria consecutiva. Además, registró una cadena de 50.2 entradas consecutivas sin permitir carrera limpia, la quinta más larga de MLB, la más extensa para un zurdo y la más prolongada para un pitcher de los Filis.

El romanense acumula siete aperturas consecutivas de al menos siete entradas y vio finalizar una impresionante racha de 58 episodios sin permitir cuadrangular cuando Ernie Clement le conectó fuera del parque un sinker de 96 MPH en Toronto el pasado lunes.

En sus últimas siete aperturas exhibe marca de 6-0 con efectividad de 0.50. En 53 entradas apenas ha permitido 33 imparables y tres carreras limpias, con cinco boletos, 63 ponches y un WHIP de 0.72.

Además, fue reconocido como Lanzador del Mes de mayo en la Liga Nacional tras registrar récord de 4-0 y efectividad de 0.00 en cinco aperturas. Durante esas 39 entradas acumuló 45 ponches contra apenas tres boletos.

Dos estilos radicalmente distintos. Dos candidatos legítimos al Cy Young. Y, posiblemente, los dos nombres más fuertes para recibir la pelota como abridores en el Juego de Estrellas de Filadelfia.

Misiorowski no da tregua

"The Miz" es líder en la Nacional tanto en efectividad (1.50) como en promedio de bateo permitido (.151), mientras lidera igualmente el circuito en ponches con 116.

En sus últimas siete aperturas presenta números todavía más impresionantes: récord de 6-0, efectividad de 0.20, apenas 18 hits permitidos en 45.1 entradas, 65 ponches, nueve boletos y un WHIP de 0.60.

La comparación entre ambos resume uno de los grandes atractivos de esta temporada.

Sánchez demuestra que todavía es posible dominar con movimiento, engaño y ubicación. Misiorowski representa la evolución moderna del pitcheo, basada en velocidad extrema y poder.