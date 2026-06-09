Tras abanicar 10, Sánchez sigue su persecución de Misiowroski en el liderato de ponches de la MLB

Cristopher Sánchez, el as de la rotación de los Filis de Filadelfia. ( FUENTE EXTERNA )

El abridor dominicano Cristopher Sánchez lanzó una joya monticular de 10 ponches en siete entradas, mientras que Adolis García castigó la pelota con un cuadrangular de dos carreras, guiando este lunes a los Filis de Filadelfia a un triunfo 5-2 sobre los Azulejos de Toronto en el inicio de su serie de tres partidos.

Sánchez (8-2) estuvo intratable en la lomita al permitir apenas dos anotaciones, cuatro imparables y otorgar una transferencia en su sólida labor como visitante.

La victoria representó un respiro para el zurdo, quien no permitía dos carreras en un encuentro desde el pasado 30 de abril, rompiendo una racha impecable de dominio que arrastraba desde principios de junio. Con sus 10 estrucados, Sánchez totaliza 113 ponches para la temporada, tres más que el líder de todas las Grandes Ligas, Jacob Misiowroski de los Cerveceros de Milwaukee.

Así fue el ataque

El ataque de los Filis castigó temprano al abridor de los Azulejos, Patrick Corbin (2-3). En la segunda entrada, luego de que Bryson Stott conectara un doble con dos outs, García descifró un slider en cuenta de 2-1 y depositó la pelota en el jardín izquierdo-central, inaugurando la pizarra a favor de los visitantes.

La ofensiva de Filadelfia no sacó el pie del acelerador y fabricó un rally de tres anotaciones en el tercer episodio para ampliar la ventaja a 5-0. Tras bases por bolas consecutivas a Trea Turner y Bryce Harper, Brandon Marsh fue golpeado por un lanzamiento; acto seguido, Alec Bohm y J.T. Realmuto ligaron sencillos remolcadores, antes de que Stott negociara un boleto con las bases llenas.

Corbin cargó con el revés tras una tarde complicada de tres entradas completas en las que permitió cinco carreras, cuatro hits, dio cuatro boletos y ponchó a tres bateadores. La frustración del dugout local se hizo evidente en la cuarta entrada, cuando el coach de bateo de Toronto, David Popkins, fue expulsado por el umpire principal Jansen Visconti tras intensas reclamaciones.

Toronto intentó reaccionar en la baja de la tercera con una carrera empujada por Yohendrick Pinango, y luego con un cuadrangular solitario de Ernie Clement al abrir el quinto inning. Sin embargo, Sánchez apagó la rebelión en el sexto acto cuando, tras un error de García que dejó a Pinango en la tercera base, el zurdo apretó el brazo y ponchó a los siguientes tres bateadores en fila.

El relevo de Filadelfia se encargó de sellar la victoria, primero con un buen cero de Brad Keller en la octava y finalmente con el cerrador dominicano Jhoan Durán.

El nativo de Santiago sorteó un doblete en el noveno episodio para retirar el último out y anotarse su salvamento número 16 del año en igual número de oportunidades.