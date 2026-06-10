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Freddy Peralta cae derrotado por quinta vez en la campaña

Permitió seis carreras y ponchó a cinco bateadores

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    Freddy Peralta cae derrotado por quinta vez en la campaña
    Freddy Peralta (AFP)

    Peralta permitió seis carreras y ponchó a cinco, con dos bases por bolas, en seis entradas.

    Impacto de la actuación de los lanzadores en el juego

    Alec Burleson conectó un jonrón e impulsó tres carreras para encaminar a los encendidos St. Louis Cardinals a una victoria la noche del martes por 7-0 sobre los New York Mets.

    Dustin May lanzó seis sólidas entradas para cortar una racha de siete aperturas sin ganar para los Cardinals, que han ganado cinco juegos consecutivos, a uno de su mejor racha de la temporada.

    Contribuciones ofensivas clave para los Cardinals

    El doble de dos carreras de JJ Westerholt ante el dominicano Freddy Peralta (4-5) encendió un tercer inning de cuatro anotaciones. Jordan Walker aportó un doble productor y Lars Nootbaar sumó más tarde en el episodio un rodado productor.

    El panameño Iván Herrera conectó tres hits y recibió dos pelotazos en cinco apariciones al plato.

    May (4-6) permitió cuatro hits y ponchó a seis, con una base por bolas. El derecho pelirrojo estaba 0-4 con efectividad de 3.86 desde su victoria anterior, el 21 de abril.

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