Freddy Peralta cae derrotado por quinta vez en la campaña

Peralta permitió seis carreras y ponchó a cinco, con dos bases por bolas, en seis entradas.

Impacto de la actuación de los lanzadores en el juego

Alec Burleson conectó un jonrón e impulsó tres carreras para encaminar a los encendidos St. Louis Cardinals a una victoria la noche del martes por 7-0 sobre los New York Mets.

Dustin May lanzó seis sólidas entradas para cortar una racha de siete aperturas sin ganar para los Cardinals, que han ganado cinco juegos consecutivos, a uno de su mejor racha de la temporada.

Contribuciones ofensivas clave para los Cardinals

El doble de dos carreras de JJ Westerholt ante el dominicano Freddy Peralta (4-5) encendió un tercer inning de cuatro anotaciones. Jordan Walker aportó un doble productor y Lars Nootbaar sumó más tarde en el episodio un rodado productor.

El panameño Iván Herrera conectó tres hits y recibió dos pelotazos en cinco apariciones al plato.

May (4-6) permitió cuatro hits y ponchó a seis, con una base por bolas. El derecho pelirrojo estaba 0-4 con efectividad de 3.86 desde su victoria anterior, el 21 de abril.

El venezolano Francisco Álvarez se fue de 3-1 en su regreso tras una lesión en la rodilla derecha.