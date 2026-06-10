Johan Rojas será operado del codo y perderá un año de juego

El jardinero dominicano de los Filis de Filadelfia, Johan Rojas, se someterá a una cirugía de refuerzo interno para reparar un desgarro en el ligamento colateral cubital del codo derecho, lo que pondrá fin a su campaña, anunció el club el miércoles.

La operación se programará para "las próximas semanas", poniéndolo en camino para participar en los Entrenamientos de Primavera del 2027.

Rojas, de 25 años, ya estaba cumpliendo una suspensión de 80 encuentros sin beneficio de sueldo tras dar positivo por Boldenona, una sustancia para mejorar el rendimiento, en violación del Programa Conjunto de Prevención y Tratamiento de Drogas de las Grandes Ligas.

La sanción comenzó al principio de la temporada del 2026 y habría dejado a Rojas fuera de la postemporada.

Impacto de la suspensión y desempeño en la temporada

Los Filis indicaron que Rojas sintió una "incomodidad en la parte media del codo derecho" mientras aumentaba sus actividades para eventualmente regresar de su suspensión. Las evaluaciones y las imágenes revelaron el desgarro.

La suspensión de Rojas esta primavera alteró los planes de Filadelfia para los jardines, ya que se tenía previsto que fuera el quinto guardabosques de facto, a pesar de que probablemente no iba a formar parte del roster del Día Inaugural.

Vio acción en 71 compromisos en el 2025, jugando una sólida defensa pero con problemas en el plato. Rojas bateó .224 con OPS de .569 el año pasado.

Los jardines de los Filis han estado conformados principalmente por Justin Crawford, Brandon Marsh y el cubano Adolis García durante toda la campaña, con un grupo rotativo sirviendo como profundidad cuando ha sido necesario.