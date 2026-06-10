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Walbert Ureña logra el triunfo para Angelinos

Trabajó cinco entradas sin permitir anotaciones

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    Walbert Ureña logra el triunfo para Angelinos
    Walbert Ureña (AFP)

    Walbert Ureña permitió tres hits, ponchó a siete y dio cinco bases por bolas en su labor de 107 lanzamientos y cinco entradas, que incluyó una recta de 97 mph para ponchar a Joey Loperfido con las bases llenas y cerrar la tercera en la victoria 10-1 ante los Astros de Houston.

    Wade Meckler y Jo Adell encabezaron una segunda entrada de cinco carreras con dobles de dos carreras.

    Contribuciones ofensivas clave de los Angels en el partido

    Houston colocó a dos corredores en base en la primera, segunda y quinta, y llenó las bases en la tercera, pero Ureña (4-4) salió de cada aprieto para bajar su efectividad a 2.44 en la temporada y a 1.84 en ocho aperturas desde principios de mayo.

    Los Angels anotaron dos carreras sucias ante el abridor Kai-Wei Teng (3-5) en la primera: una cuando Nolan Schanuel recibió un pelotazo con las bases llenas y la otra con un rodado impulsor del venezolano Oswald Peraza.

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    • El receptor suplente venezolano Sebastián Rivero encendió el ataque de los Angels en la segunda entrada con un sencillo con un out.
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