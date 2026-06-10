Walbert Ureña logra el triunfo para Angelinos
Trabajó cinco entradas sin permitir anotaciones
Walbert Ureña permitió tres hits, ponchó a siete y dio cinco bases por bolas en su labor de 107 lanzamientos y cinco entradas, que incluyó una recta de 97 mph para ponchar a Joey Loperfido con las bases llenas y cerrar la tercera en la victoria 10-1 ante los Astros de Houston.
Wade Meckler y Jo Adell encabezaron una segunda entrada de cinco carreras con dobles de dos carreras.
Contribuciones ofensivas clave de los Angels en el partido
Houston colocó a dos corredores en base en la primera, segunda y quinta, y llenó las bases en la tercera, pero Ureña (4-4) salió de cada aprieto para bajar su efectividad a 2.44 en la temporada y a 1.84 en ocho aperturas desde principios de mayo.
Los Angels anotaron dos carreras sucias ante el abridor Kai-Wei Teng (3-5) en la primera: una cuando Nolan Schanuel recibió un pelotazo con las bases llenas y la otra con un rodado impulsor del venezolano Oswald Peraza.
- El receptor suplente venezolano Sebastián Rivero encendió el ataque de los Angels en la segunda entrada con un sencillo con un out.