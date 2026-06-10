Walbert Ureña logra el triunfo para Angelinos

Walbert Ureña permitió tres hits, ponchó a siete y dio cinco bases por bolas en su labor de 107 lanzamientos y cinco entradas, que incluyó una recta de 97 mph para ponchar a Joey Loperfido con las bases llenas y cerrar la tercera en la victoria 10-1 ante los Astros de Houston.

Wade Meckler y Jo Adell encabezaron una segunda entrada de cinco carreras con dobles de dos carreras.

Contribuciones ofensivas clave de los Angels en el partido

Houston colocó a dos corredores en base en la primera, segunda y quinta, y llenó las bases en la tercera, pero Ureña (4-4) salió de cada aprieto para bajar su efectividad a 2.44 en la temporada y a 1.84 en ocho aperturas desde principios de mayo.

Los Angels anotaron dos carreras sucias ante el abridor Kai-Wei Teng (3-5) en la primera: una cuando Nolan Schanuel recibió un pelotazo con las bases llenas y la otra con un rodado impulsor del venezolano Oswald Peraza.

El receptor suplente venezolano Sebastián Rivero encendió el ataque de los Angels en la segunda entrada con un sencillo con un out.