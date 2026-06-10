Scherzer alcanza los 3,500 ponches, pero Phillies y Jhoan Durán asegura el triunfo

Max Scherzer es el lanzador número 11 que llega a los 3,500 ponches. ( AFP )

En una noche que combinó historia, poder ofensivo y dominio desde el bullpen, los Philadelphia Phillies derrotaron 7-4 a los Toronto Blue Jays este miércoles, en un partido que quedará marcado por la hazaña del veterano lanzador Max Scherzer, quien alcanzó los 3,500 ponches en su ilustre carrera en las Grandes Ligas.

Aunque cargó con la derrota, Scherzer escribió otra página dorada en su trayectoria al ponchar a Kyle Schwarber mirando un cambio de 86 millas por hora para abrir el juego, convirtiéndose en apenas el undécimo lanzador en la historia en alcanzar esa cifra.

El derecho, tres veces ganador del Cy Young y ocho veces All-Star, terminó su labor con cuatro ponches en 3 1/3 entradas, elevando su total vitalicio a 3,503. Sin embargo, permitió cinco carreras y cinco hits, además de conceder tres boletos.

La ofensiva de los Phillies fue clave para opacar la marca histórica del estelar lanzador. Alec Bohm lideró el ataque con un cuadrangular de tres carreras, su octavo de la temporada, mientras que Bryce Harper también castigó a Scherzer con su jonrón número 15 del año.

Kyle Schwarber, por su parte, amplió la ventaja con un vuelacercas de dos carreras ante el relevista Mason Fluharty, consolidándose como líder de las Grandes Ligas con 24 bambinazos.

Desde el montículo, el zurdo Jesús Luzardo (5-4) tuvo una sólida actuación al permitir apenas una carrera en 5 2/3 entradas, en las que toleró cuatro hits, otorgó cuatro boletos y ponchó a ocho rivales.

Los Phillies han ganado las últimas cuatro aperturas del venezolano, quien sigue afianzándose como pieza clave en la rotación.

La efectividad de Durá

El relevo también cumplió su parte, especialmente el dominicano Jhoan Durán, quien volvió a demostrar sangre fría al cerrar el partido y apuntarse su salvamento número 17 en 18 oportunidades.

Durán dominó a la ofensiva de Toronto en el noveno episodio, asegurando una victoria importante para Filadelfia, que ha ganado siete de sus últimos nueve encuentros.

El partido también dejó una nota preocupante para los Phillies, cuando el jardinero Adolis García tuvo que abandonar el juego en la séptima entrada tras realizar dos potentes tiros consecutivos al plato en jugadas de sacrificio. Posteriormente fue diagnosticado con una distensión muscular en el hombro.

Por los Blue Jays, Brandon Valenzuela remolcó una carrera con sencillo en la sexta entrada, acción que marcó la salida de Luzardo. Jonathan Bowlan entró en relevo y logró ponchar a Andrés Giménez para evitar mayores daños.

Scherzer, quien fue activado de la lista de lesionados de 15 días antes del encuentro tras recuperarse de una tendinitis en el antebrazo derecho y una inflamación en el tobillo izquierdo, mostró destellos de su calidad, pero no pudo contener el ataque rival.

Así, entre historia y batazos, los Phillies se llevaron una victoria que reafirma su buen momento, mientras el legendario Scherzer sigue agrandando su legado en el béisbol, incluso en noches adversas.