Tatis Jr. dejó a Cincinnati en el terreno con su segundo cuadrangular

Fernando Tatis Jr. no ha dejado de hacer buenos contactos a pesar de su pobre producción jonronera en 2026. ( AFP )

San Diego vivió una de esas noches que quedan grabadas en la memoria de sus fanáticos. Cuando todo parecía pender de un hilo, Fernando Tatis Jr. apareció en el momento más oportuno para vestirse de héroe y darle a los Padres una victoria electrizante 5-4 sobre los Cincinnati Reds.

Con dos outs en la novena entrada y el juego empatado, Tatis se paró en la caja de bateo con la responsabilidad sobre sus hombros. En cuenta de 2-1, cazó un envío de Chase Petty y lo disparó con autoridad hacia el jardín izquierdo. La pelota apenas necesitó un ángulo de salida de 18 grados para colarse en la primera fila de las gradas, suficiente para encender la euforia en Petco Park.

El dominicano no solo conectó el batazo decisivo, sino que lo celebró con todo: brazos extendidos mientras recorría las bases, un paso exagerado al doblar por tercera y, finalmente, una celebración desbordante en el plato que terminó con su camiseta arrancada en medio del júbilo colectivo.

Fue su segundo cuadrangular de la temporada, pero uno con peso de oro: su quinto walk-off de por vida.

Los Padres habían tenido dificultades recientes, ganando apenas cuatro de sus últimos 16 juegos, pero mostraron resiliencia en los momentos clave.

El desenlace

Cincinnati había tomado ventaja 4-2 en la octava entrada gracias a su tercer cuadrangular de la noche, cortesía de Eugenio Suárez.

Sin embargo, San Diego reaccionó de inmediato: un doble productor de Gavin Sheets y un sencillo remolcador de Samad Taylor igualaron el marcador, preparando el escenario para el desenlace heroico.

Antes de eso, el propio Tatis ya había contribuido ofensivamente al empatar el juego en la quinta entrada con un sencillo impulsor de dos outs, demostrando que su impacto fue constante durante toda la noche.

En el montículo, Michael King evitó cargar con su cuarta derrota consecutiva, pese a permitir varios cuadrangulares, mientras que Wandy Peralta se llevó la victoria tras lanzar una sólida novena entrada.

Los Reds, que fabricaron todas sus carreras mediante jonrones —incluyendo batazos de Spencer Steer y JJ Bleday—, no pudieron contener la última embestida de los locales.