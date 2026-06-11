VIDEO | José Sirí se viste de héroe y decide victoria de los Angelinos frente a los Astros

José Siri, de los Angelinos de Los Ángeles, celebra tras conectar un batazo. ( ARCHIVO/ AFP )

El dominicano José Sirí se vistió de héroe la noche del miércoles al conectar un sencillo remolcador en la parte baja de la décima entrada, guiando a los Angelinos de Los Ángeles a una apretada victoria de 3-2 sobre los Astros de Houston.

Con este decisivo batazo, el conjunto californiano aseguró el último compromiso de una intensa serie de tres encuentros disputada en el Angel Stadium.

Sirí descifró una recta en cuenta de cero bolas y dos strikes del relevista de Houston, el también dominicano Bryan Abreu, para enviar la pelota hacia el jardín izquierdo.

El batazo permitió que el corredor automático Nick Madrigal anotara desde la tercera base, desatando la celebración de los locales tras un toque de sacrificio previo de Donovan Walton que facilitó el avance a la antesala.

Trout comandó

La ofensiva de los Angelinos estuvo respaldada tempranamente por el madero de Mike Trout, quien inauguró el marcador en el primer episodio con una línea de 404 pies por el jardín central.

Este cuadrangular significó el número 15 de la temporada para el estelar jardinero y el 419 de su trayectoria profesional, cifra que lo posiciona de manera solitaria en el puesto 55 de todos los tiempos en las Grandes Ligas.

Los dueños de casa ampliaron la ventaja en la quinta entrada gracias a un largo estacazo de 423 pies de Logan O'Hoppe, quien despachó su tercer jonrón del año hacia el bullpen izquierdo.

Sin embargo, la respuesta de los Astros no se hizo esperar y Shay Whitcomb descontó en la apertura del sexto capítulo con su segundo vuelacercas de la campaña, rompiendo así el dominio absoluto del pitcheo rival.

La paridad en la pizarra llegó en el octavo inning cuando Cam Smith recibió al relevista Chase Silseth con un panorámico cuadrangular por el bosque izquierdo, su séptimo de la contienda.

El relevo de Houston no pudo sostener el empate en los episodios adicionales, cargando Bryan Abreu con el revés, mientras que Ryan Zeferjahn se anotó el triunfo tras retirar el décimo acto sin libertades.

Desde el montículo, el abridor de los Angelinos, Reid Detmers, firmó una de sus mejores actuaciones del año al lanzar cinco entradas perfectas.

Detmers terminó su labor de siete episodios aceptando apenas un indiscutible y una carrera limpia, acumulando un total de nueve ponches sin otorgar transferencias comerciales tras realizar 89 lanzamientos al plato.

Por el equipo de Houston, el abridor Peter Lambert también cumplió con una salida de calidad al mantenerse en el box por espacio de seis entradas y un tercio.

Lambert toleró cinco imparables y dos anotaciones limpias, sumando seis ponches y un boleto, en un enfrentamiento dominado ampliamente por los lanzadores y definido por la oportuna respuesta del bate de José Siri.