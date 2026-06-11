Las sentencias del dominicano Félix Neón que descarrilaron a Shohei Ohtani

Shohei Ohtani suele ser un caballero de la paciencia y la deferencia dentro del terreno de juego, especialmente cuando se trata de respetar las decisiones de sus receptores.

Sin embargo, la sorprendente derrota de los Dodgers de Los Ángeles por 9-8 ante los Piratas de Pittsburgh dejó una inusual estela de frustración en la superestrella japonesa, provocada por las polémicas sentencias del árbitro del plato, Félix Neón, y la pasividad al no apelar al sistema de revisión tecnológico.

Neón, quien debutó este 2026, es el segundo árbitro dominicano en la historia en impartir justicia en los diamantes de Grandes ligas.

Los Dodgers dominaban cómodamente el encuentro por cinco carreras cuando Ohtani salió a lanzar el séptimo episodio.

Tras permitir que dos corredores se embasaran, el estelar derecho se enfrentó el intermedista de Pittsburgh, Brandon Lowe, en el turno que cambiaría el destino del partido.

Ohtani rápidamente se vio abajo en la cuenta 3-0, luego de que Félix Neón cantara como "bolas" dos rectas de cuatro costuras a 98 millas por hora que bordearon de forma milimétrica la zona de strike.

La molestia de Ohtani fue evidente, pero su política de no interferir con sus receptores jugó en su contra. El receptor reserva Dalton Rushing decidió no retar las llamadas de Neón.

Con solo una revisión disponible en el sistema automatizado (ABS), el cuerpo técnico optó por la cautela.

El costo de no desafiar al principal fue devastador: en el siguiente lanzamiento, Lowe castigó una recta en el centro del plato con un doblete de dos carreras que puso fin a la apertura del japonés y encendió una remontada de cinco anotaciones de los locales.

Reflexión final

Tras el encuentro, Ohtani no ocultó su insatisfacción por haber contenido su instinto de reclamar las dudosas sentencias de Neón. "Normalmente dejo que los receptores tomen esa determinación", confesó la superestrella de los Dodgers. "Pero mirando hacia atrás, por la importancia situacional de ese turno, creo que debí haber pedido un par de revisiones".

Aunque Dave Roberts calificó el sistema de retos como una "ciencia inexacta", el costo de las llamadas de Neón privó a Ohtani de su quinta victoria consecutiva y lo llevó a registrar sus máximos de la temporada en hits (seis) y carreras permitidas (four).

Ni siquiera el jonrón de dos carreras que el propio Ohtani conectó en la novena entrada pudo borrar el amargo sabor de boca de una noche donde el juicio del árbitro pesó más que su propio talento.