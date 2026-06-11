Wilhelm Lawrence es elegido nuevo presidente de Águilas Cibaeñas
El proceso será impugnado por la plancha opositora en la Cámara Civil y Comercial de Santiago, la semana próximo.
La institución Águilas Cibaeñas S.A.S. celebró su Asamblea General Ordinaria en el Estadio Cibao, resultando electo Wilhelm Lawrence Riggio como presidente del Consejo Directivo que tendrá a su cargo la conducción de la organización en el próximo período.
"Esto representa un reto para hacer un equipo que sea triunfador; trabajando con los profesionales del departamento de Operaciones que nos ayudarán a conformar un equipo que llegue hasta el final con la obtención del título de campeón", expresó Lawrence Riggio.
Composición del nuevo consejo directivo
El presidente Lawrence Riggio estará acompañado por:
Vicepresidente: Iris Margarita Núñez Valerio
Secretario: Víctor Eduardo García Sued
Tesorero: Juan Bautista Sánchez Núñez
Vocales
Debbie Milagros Lawrence Riggio
Carlos Eduardo Sánchez Peralta
Kristen Agnes Castro Taggart
Lionel García Borrel
Mali Moscoso Finke
Asesores
José Armando Bermúdez
Luis Campos Jorge
Pedro Pérez Bermúdez
Xiomara Dumit
Jhon Sánchez
Rafael Vargas Pimentel
Presidentes Ad-Vitam:
Winston -Chilote-Llenas, Dr. José Augusto Vega Imbert y Juan Miguel Álvarez Piola.
Impugnación del proceso electoral
Según una información que recibió Diario Libre, el proceso será impugnado por la plancha opositora en la Cámara Civil y Comercial de Santiago, la semana próximo.