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Wilhelm Lawrence es elegido nuevo presidente de Águilas Cibaeñas

El proceso será impugnado por la plancha opositora en la Cámara Civil y Comercial de Santiago, la semana próximo.

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    Wilhelm Lawrence es elegido nuevo presidente de Águilas Cibaeñas
    Nuevo consejo directivo de las Aguilas Cibaeñas (FUENTE EXTERNA)

    La institución Águilas Cibaeñas S.A.S. celebró su Asamblea General Ordinaria en el Estadio Cibao, resultando electo Wilhelm Lawrence Riggio como presidente del Consejo Directivo que tendrá a su cargo la conducción de la organización en el próximo período.

    "Esto representa un reto para hacer un equipo que sea triunfador; trabajando con los profesionales del departamento de Operaciones que nos ayudarán a conformar un equipo que llegue hasta el final con la obtención del título de campeón", expresó Lawrence Riggio.

    Composición del nuevo consejo directivo

    El presidente Lawrence Riggio estará acompañado por:

    Vicepresidente: Iris Margarita Núñez Valerio

    Secretario: Víctor Eduardo García Sued

    Tesorero: Juan Bautista Sánchez Núñez

    Vocales

    Debbie Milagros Lawrence Riggio

    Carlos Eduardo Sánchez Peralta

    Kristen Agnes Castro Taggart

    Lionel García Borrel

    Mali Moscoso Finke

    Asesores

    José Armando Bermúdez

    Luis Campos Jorge

    Pedro Pérez Bermúdez

    Xiomara Dumit

    Jhon Sánchez

    Rafael Vargas Pimentel

    Presidentes Ad-Vitam:

    Winston -Chilote-Llenas, Dr. José Augusto Vega Imbert y Juan Miguel Álvarez Piola.

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