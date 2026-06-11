Wilhelm Lawrence es elegido nuevo presidente de Águilas Cibaeñas

Nuevo consejo directivo de las Aguilas Cibaeñas ( FUENTE EXTERNA )

La institución Águilas Cibaeñas S.A.S. celebró su Asamblea General Ordinaria en el Estadio Cibao, resultando electo Wilhelm Lawrence Riggio como presidente del Consejo Directivo que tendrá a su cargo la conducción de la organización en el próximo período.

"Esto representa un reto para hacer un equipo que sea triunfador; trabajando con los profesionales del departamento de Operaciones que nos ayudarán a conformar un equipo que llegue hasta el final con la obtención del título de campeón", expresó Lawrence Riggio.

Composición del nuevo consejo directivo

El presidente Lawrence Riggio estará acompañado por:

Vicepresidente: Iris Margarita Núñez Valerio

Secretario: Víctor Eduardo García Sued

Tesorero: Juan Bautista Sánchez Núñez

Vocales

Debbie Milagros Lawrence Riggio

Carlos Eduardo Sánchez Peralta

Kristen Agnes Castro Taggart

Lionel García Borrel

Mali Moscoso Finke

Asesores

José Armando Bermúdez

Luis Campos Jorge

Pedro Pérez Bermúdez

Xiomara Dumit

Jhon Sánchez

Rafael Vargas Pimentel

Presidentes Ad-Vitam:

Winston -Chilote-Llenas, Dr. José Augusto Vega Imbert y Juan Miguel Álvarez Piola.

Impugnación del proceso electoral

Según una información que recibió Diario Libre, el proceso será impugnado por la plancha opositora en la Cámara Civil y Comercial de Santiago, la semana próximo.