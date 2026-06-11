Aroldis Chapman le solicita una disculpa pública al gerente de los Yanquis

Aroldis Chapman ha lanzado en dos ocasiones con los Yanquis de Nueva York ( AFP )

Si los Yankees quieren adquirir a Aroldis Chapman mediante un traspaso, el cerrador de los Medias Rojas de Boston cree que el gerente general de Nueva York, Brian Cashman, le debe una disculpa primero.

"Lo que pasó, pasó", dijo Chapman, según Enrique Rojas de ESPN. "Si algo como esto llegara a suceder, creo que alguien de esa organización debería disculparse primero".

Chapman respondió con un "sí" cuando se le preguntó si la persona a la que se refería era Cashman.

El lanzador zurdo de 38 años ha trabajado en dos ocasiones para los Yankees, la más reciente de 2017 a 2022, cuando se desempeñó como el taponero de Nueva York.

En 2022, Chapman perdió el puesto de cerrador ante Clay Holmes y quedó fuera del roster de los Yankees para los playoffs por faltar a una práctica obligatoria antes de la Serie Divisional de la Liga Americana (ALDS).

Cashman acusó a Chapman de insubordinación por no presentarse al entrenamiento, aunque el lanzador aseguró que tenía el permiso del equipo para viajar a Miami.

Situación contractual y desempeño reciente de Chapman con Medias Rojas

Con los Medias Rojas en el último lugar de la División Este de la Liga Americana, Chapman y su contrato favorable para el equipo ($12 millones de dólares en 2026, con una opción mutua de $13 millones para 2027) podrían ser una de las mejores piezas de cambio de Boston.

La fecha límite de traspasos de este año es el 3 de agosto.

"Ahora mismo estoy en una posición en la que tengo contrato y no tengo ningún control sobre él", comentó Chapman. "No tengo cláusulas ni nada con ningún equipo, pero (ir a Nueva York) sería algo que, antes que nada, tendría que hablar con el gerente. Sentarme, hablar y ver qué pasaría".

El veterano relevista ha estado sensacional con los Medias Rojas durante las últimas dos temporadas, registrando una efectividad (ERA) de 1.00 y 12.3 ponches por cada nueve entradas (K/9), con 45 salvamentos en 87 partidos.