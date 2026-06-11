Otto López conectó dos imparables en el triunfo de los Marlins ante Arizona

Otto López conectó un par de imparables y se robó una base en el triunfo de los Marlins de Miami 2-0 sobre los Arizona Diamondbacks en partido celebrado en el loanDepot Park de la ciudad de Miami.

López elevó su promedio de bateo a .344 y es líder de la Liga Nacional y las Mayores.

Tyler Phillips (1-1) permitió dos hits en cinco entradas, ponchó a cinco y dio dos bases por bolas en 70 lanzamientos, para conseguir su primera victoria de la temporada.

Los relevistas Michael Petersen, Anthony Bender y Calvin Faucher se combinaron para ponchar a seis, y Pete Fairbanks se acreditó su octavo salvamento del año tras ponchar a otros dos.

El dominicano Lopez se robó la tercera base en la primera entrada y originalmente fue declarado out.

Tras la revisión de la jugada, la decisión fue revertida, y Xavier Edwards conectó un elevado de sacrificio para impulsarlo al plato y tomar una ventaja temprana.

Jakob Marsee pegó un sencillo impulsor en la cuarta para llevar a Kyle Stowers a home.

Merrill Kelly (5-5) lanzó seis entradas por los Diamondbacks, permitiendo ambas carreras con cuatro hits.

Ponchó a uno y otorgó dos bases por bolas.

Por Arizona

El dominicano Ketel Marte, LuJames Groover y el venezolano Jorge Barrosa conectaron los tres hits de Arizona.