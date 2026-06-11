Wenceel Pérez conectó cuadrangular y los Tigres apabullaron a los Mellizos

Spencer Torkelson conectó uno de los seis jonrones de Detroit y los Tigers se impusieron con facilidad el jueves por 11-0 a los Mellizos de Minnesota.

¿Cómo contribuyeron los jonrones a la victoria de Detroit?

Colt Keith, el venezolano Gleyber Torres, Riley Greene, Zach McKinstry y dominicano Wenceel Pérez también la sacaron del parque por Detroit.

Con ventaja de 2-0, Torkelson pegó un jonrón de dos carreras en la cuarta entrada, su décimo de la temporada.

Torres amplió la diferencia a 5-0 en la quinta antes de que Keith conectara un jonrón de dos carreras, el primero suyo del año, en la sexta.

Greene en la séptima y McKinstry añadieron cuadrangulares solitarios antes de que Pérez rematara el ataque con un jonrón de dos carreras hacia el jardín izquierdo-central en la octava.

Desempeño del abridor Keider Montero

Kevin McGonigle abrió el juego con un doble en la primera entrada y anotó con el elevado de sacrificio de Greene.

El abridor de los Tigers, Keider Montero (3-4), permitió cuatro hits, ponchó a cuatro y dio una base por bolas en 6 1/3 entradas.