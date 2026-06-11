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Wenceel Pérez conectó cuadrangular y los Tigres apabullaron a los Mellizos

El dominicano no titularizó en el encuentro y empujó dos vueltas

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    Wenceel Pérez conectó cuadrangular y los Tigres apabullaron a los Mellizos
    Wenceel Pérez (AFP)

    Spencer Torkelson conectó uno de los seis jonrones de Detroit y los Tigers se impusieron con facilidad el jueves por 11-0 a los Mellizos de Minnesota.

    ¿Cómo contribuyeron los jonrones a la victoria de Detroit?

    Colt Keith, el venezolano Gleyber Torres, Riley Greene, Zach McKinstry y dominicano Wenceel Pérez también la sacaron del parque por Detroit.

    Con ventaja de 2-0, Torkelson pegó un jonrón de dos carreras en la cuarta entrada, su décimo de la temporada.

    Torres amplió la diferencia a 5-0 en la quinta antes de que Keith conectara un jonrón de dos carreras, el primero suyo del año, en la sexta.

    Greene en la séptima y McKinstry añadieron cuadrangulares solitarios antes de que Pérez rematara el ataque con un jonrón de dos carreras hacia el jardín izquierdo-central en la octava.

    Desempeño del abridor Keider Montero

    Kevin McGonigle abrió el juego con un doble en la primera entrada y anotó con el elevado de sacrificio de Greene.

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    • El abridor de los Tigers, Keider Montero (3-4), permitió cuatro hits, ponchó a cuatro y dio una base por bolas en 6 1/3 entradas.
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