El Distrito Nacional, Valverde y Santo Domingo siguen invictos en el Nacional U12

El Distrito Nacional se consolidó en la cima del Grupo B al derrotar 10-4 a Bahoruco en un enfrentamiento entre equipos que llegaban invictos. ( FUENTE EXTERNA )

El Distrito Nacional, Valverde y la provincia Santo Domingo mantuvieron su paso perfecto en el 7mo Campeonato Nacional U12 Copa Robinson Canó, mientras que Santiago logró su primera victoria del torneo durante la segunda jornada de competencias celebrada en la IPL Academy en la comunidad El Toro, San Antonio de Guerra.

El Distrito Nacional se consolidó en la cima del Grupo B al derrotar 10-4 a Bahoruco en un enfrentamiento entre equipos que llegaban invictos. La ofensiva capitalina volvió a responder y ya acumula 24 carreras anotadas en sus dos primeros compromisos del certamen.

El lanzador Sebastián Rodríguez se acreditó la victoria tras trabajar cuatro entradas completas, mientras que Isaac Brito encabezó el ataque ofensivo con un doble, dos carreras anotadas y una remolcada.

Los grupos

En el Grupo A, Valverde continuó demostrando su fortaleza al imponerse 10-5 sobre Duarte para mejorar su récord a 2-0. Greydin Golibart fue la figura del encuentro al batear de 2-2, con tres carreras anotadas, dos impulsadas y un boleto recibido.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/06/12/whatsapp-image-2026-06-11-at-82041-pm-abd136db.jpeg La jornada sigue ahora en el Distrito Nacional. (FUENTE EXTERNA)

Santiago, por su parte, reaccionó luego de caer en la jornada inaugural y consiguió un importante triunfo 9-8 sobre San Pedro de Macorís en un partido de alta producción ofensiva. Eliezer Vásquez lideró a los cibaeños al conectar de 3-3, incluyendo un doble, con dos anotadas y dos remolcadas.

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Santo Domingo también conservó el invicto al vencer con autoridad 11-1 a Peravia. El trabajo combinado de los lanzadores Robert de los Santos, Daniel Paniagua y Delwin García limitó a la ofensiva rival a apenas dos imparables durante todo el encuentro.

Moisés Martínez fue el jugador más destacado del partido al batear de 2-2, anotar tres carreras, impulsar una y negociar dos boletos.

Posiciones

Tras dos jornadas de acción, Valverde y Santo Domingo comparten la primera posición del Grupo A con marca de 2-0, mientras que Peravia y Duarte permanecen sin victorias.

En el Grupo B, el Distrito Nacional lidera con récord de 2-0, seguido por Santiago y Bahoruco, ambos con 1-1. San Pedro de Macorís ocupa el último lugar con 0-2.

Jornada clave

La tercera fecha del campeonato tendrá como principal atractivo el choque entre Distrito Nacional y Santiago, además del enfrentamiento entre los invictos Valverde y Santo Domingo, que definirá el liderato en el Grupo A.

El torneo, organizado por la Federación Dominicana de Béisbol (Fedom), reúne a los principales talentos del país en la categoría U12 y servirá de base para la selección nacional que representará a República Dominicana en el Campeonato Panamericano Sub-12 de la WBSC Américas/Copabe, programado para noviembre en territorio dominicano.