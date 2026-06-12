Dodgers confían en tener a Ohtani listo para frenar la renovada mentalidad de los White Sox

Shohei Ohtani al momento de conectar un cuadrangular. ( ARCHIVO/ AFP )

Un choque entre líderes divisionales adorna el fin de semana de las Grandes Ligas con el inicio de la serie de tres partidos entre los Dodgers de Los Ángeles y los Medias Blancas de Chicago.

El esperado duelo, sin embargo, llega condicionado por la salud de las superestrellas asiáticas.

Mientras Chicago sufre la baja confirmada del japonés Munetaka Murakami por una distensión en el tendón de la corva derecho, los ojos del mundo del béisbol se posan sobre la rodilla izquierda de la luminaria de los Dodgers, Shohei Ohtani.

El pasado jueves, cuando Ohtani fue reemplazado por un bateador emergente en la séptima entrada del triunfo 8-6 sobre Pittsburgh. A pesar del susto, el mánager de Los Ángeles, Dave Roberts, restó dramatismo a la situación calificando la sustitución como una simple medida de precaución debido a una ligera inflamación.

El estratega describió su nivel de preocupación como "no alto" y dejó claro el enfoque del equipo de cara al compromiso en la Ciudad de los Vientos.

"Solo queríamos ser inteligentes y no exigirlo demasiado", declaró Roberts al evaluar el manejo de su principal activo ofensivo. "Me siento optimista sobre que estará ahí mañana, pero obviamente, con el viaje de esta noche, veremos cómo se siente cuando llegue", añadió el timonel, quien destacó que el cuatro veces Jugador Más Valioso se encontraba "realmente concentrado" en el plato tras sacudir un cuadrangular solitario en su último compromiso.

Por su parte, los White Sox esperan a los californianos en el mejor momento de su temporada tras propinarle una barrida abreviada de dos juegos a los Bravos de Atlanta.

Apoyados en una combinación de veteranos establecidos y una camada de doce novatos debutantes —entre los que brilla el jardinero Braden Montgomery—, el conjunto de Chicago ha transformado por completo la cultura de una franquicia que venía de hilvanar tres campañas consecutivas de más de 100 derrotas.

Claves del cambio

Esta notable renovación no es obra de la casualidad, sino de una nueva mentalidad colectiva que ha devuelto al equipo al primer lugar de la División Central de la Liga Americana por primera vez desde el cierre de la campaña 2021.

El infielder Chase Meidroth reflejó el sentir del camerino local al explicar la filosofía diaria que ha impulsado este resurgimiento.

"Nos presentamos y tenemos un gran grupo de muchachos. Venimos a trabajar todos los días. El estándar es el estándar aquí, y las expectativas son las que tenemos", sentenció el segunda base.

La paridad del compromiso se trasladará también al montículo para el primer choque de la serie de este viernes, el cual marcará el debut de ambos lanzadores abridores frente a sus respectivos rivales.

Los White Sox enviarán a la lomita al zurdo Anthony Kay (5-1, 4.40 de efectividad), cuyo turno debió retrasarse un día completo luego de que las inclemencias del tiempo obligaran a posponer el último encuentro de Chicago contra Atlanta programado para el jueves por la noche.

Los Dodgers responderán con el imponente derecho japonés Roki Sasaki (3-3, 4.03 de efectividad), quien viene de una presentación dominante de 10 ponches en siete entradas en blanco frente a los Angelinos.

Con Ohtani bateando para un astronómico .444 con tres vuelacercas en el mes de junio, y unos renovados Medias Blancas defendiendo su liderato en casa, la escena queda servida para una de las batallas más intensas del joven verano en las Mayores.