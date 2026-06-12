Con pitcheos hasta a 105.4 millas y 15 ponches, Misiorowski sube la barra

Jacob Misiorowski #32 de los Milwaukee Brewers lanza una bola en la primera entrada contra los Philadelphia Phillies en el American Family Field el 12 de junio de 2026 en Milwaukee, Wisconsin. ( AFP )

Jacob Misiorowski abrió el partido del viernes en el American Family Field ponchando a Kyle Schwarber con una recta de 104.5 mph, el lanzamiento más rápido de un abridor desde que se implementó el seguimiento de lanzamientos en 2008.

El árbitro principal, Chad Fairchild, dictaminó que fue un foul tip que se asentó en el guante del receptor William Contreras, y aunque esto generó debate (Schwarber lo expresó con vehemencia), parecía que la pelota rozó la zona de strike. En cualquier caso, fue el primer out de una entrada inicial en la que Misiorowski retiró a tres bateadores con tres ponches contra un trío de superestrellas: Schwarber, Trea Turner (a 103.5 mph) y Bryce Harper (a 104.1 mph).

Así, Misiorowski logró los tres ponches más rápidos para un abridor en la era del seguimiento de lanzamientos, incluyendo la postemporada. Misiorowski también ostentaba la marca anterior (103.4 mph el 25 de mayo contra los Cardenales). Hasta la primera entrada del viernes, ahora se encuentra entre los 10 primeros.

Misiorowski ponchó a 15 bateadores, la mayor cantidad en su carrera, y lanzó un juego completo de un solo hit para guiar a los Cerveceros de Milwaukee a una victoria de 6-0 sobre los Filis de Filadelfia el viernes por la noche.

Misiorowski (8-2) no otorgó bases por bolas al enfrentar el mínimo de bateadores, realizando 95 lanzamientos, 74 de ellos strikes. Con el estadio American Family Field lleno y de pie, Misiorowski ponchó a Justin Crawford para terminar el juego y levantó los brazos en señal de victoria en su primer juego completo en las Grandes Ligas.

El más rápido

El lanzamiento más rápido en la era del seguimiento de lanzamientos es de 105.8 mph, logrado por el entonces relevista de los Rojos, Aroldis Chapman, el 24 de septiembre de 2010. El lanzamiento más potente para ponchar es de 105.5 mph, logrado por el relevista de los Angelinos, Ben Joyce, el 3 de septiembre de 2024.

¿Qué pudo haber motivado la mayor velocidad en la ya potente recta de este joven de 24 años? Recordemos que fueron los Filis quienes presentaron las objeciones más fuertes en julio pasado cuando las Grandes Ligas invitaron a Misiorowski al Juego de Estrellas con tan solo cinco aperturas en su haber. Consideraban que el honor debería haber sido para su compañero de equipo, el zurdo Cristopher Sánchez.

Nos perdimos por poco un enfrentamiento directo entre estos dos candidatos al Premio Cy Young de la Liga Nacional en esta serie. Sánchez está programado para abrir el partido por Filadelfia el domingo.