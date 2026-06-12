Alcántara se convierte en el quinto dominicano activo en alcanzar los 1,000 ponches

El as de los Marlins, el dominicano Sandy Alcántara, registró el ponche número 1,000 de su carrera durante la victoria del viernes por 8-3 sobre los Piratas en el PNC Park.

Miami (35-35) ha ganado seis juegos consecutivos y nueve de sus últimos 10 para comenzar junio, regresando a la marca de .500 por primera vez desde el 24 de abril (13-13).

Alcántara, de 30 años, llegó al primer juego de la serie necesitando cinco ponches para alcanzar la cifra y se convirtió en el quinto lanzador dominicano activo en lograrlo (Luis Castillo, Freddy Peralta, Luis Severino y Framber Valdez), además del número 26 de todos los tiempos, publica Christina DeNicola, de MLB.com.

Todos menos 10 de sus ponches han llegado con Miami, que lo adquirió desde San Luis en el cambio por Marcell Ozuna en diciembre del 2017. Sus 991 ponches con los Marlins ocupan el segundo lugar en la historia de la franquicia, detrás de Ricky Nolasco (1,001).

Así fue el desglose de sus ponches en el juego:

Primer inning: Brandon Lowe persiguió un cambio de velocidad de 92.3 mph en cuenta de 0-2 para el segundo out.

Segundo inning: Tyler Callihan falló un cambio de velocidad de 93.1 mph en cuenta completa para el tercer out.

Tercer inning: Lowe conectó un foul tip a un sinker de 99.9 mph en cuenta de 2-2 para el último out.

Cuarto inning: Ryan O´Hearn se quedó mirando un sinker de 100.4 mph para el primer out.

Cuarto inning: Callihan vio pasar un sweeper de 87.4 mph para el último out.

Séptimo inning: Callihan se ponchó tirándole a una recta de cuatro costuras de 99.5 mph para el primer out.

Octavo inning: Jared Triolo fue ponchado mirando un cambio de velocidad de 92.3 mph para el primer out.

El sinker de 100.4 mph de Alcántara fue la mayor velocidad que ha alcanzado con ese lanzamiento esta temporada, mientras que el sweeper es uno de los pitcheos más recientes que ha incorporado a su repertorio.

En su tercera apertura consecutiva de calidad, Alcántara permitió tres carreras y cinco hits, incluidos dos jonrones, otorgó una base por bolas y recetó siete ponches a lo largo de ocho entradas. Además, superó al zurdo de los Filis, Cristopher Sánchez, para tomar el liderato de MLB en capítulos lanzados (97.1).

Los ponches nunca han sido el principal enfoque en el repertorio de Alcántara, ya que su combinación de sinker y cambio suele convertirlo en una máquina de roletazos.

Sin embargo, el derecho registró temporadas consecutivas de 200 ponches en 2021 y 2022, en gran parte gracias a que superó los 200 innings lanzados en ambas campañas.

Llegó al viernes con una tasa de 7.7 ponches por cada nueve innings en 191 juegos (183 aperturas) a lo largo de partes de nueve temporadas en las Grandes Ligas.

Seis integrantes de la alineación de Miami impulsaron al menos una carrera para respaldar a Alcántara.

Los Marlins transformaron una desventaja de 1-0 en una ventaja de 2-1 en el quinto inning gracias a un rodado productor de Otto López y un sencillo remolcador de Kyle Stowers.

Luego de que Pittsburgh empatara el encuentro 2-2 en ese mismo capítulo, Miami anotó cuatro carreras en el séptimo acto. Xavier Edwards (elevado de sacrificio), Heriberto Hernández (sencillo impulsor) y Owen Caissie (doblete de dos carreras) castigaron al relevista derecho Wilber Dotel para colocar a Alcántara en posición de llevarse la victoria.

Hicks agregó un cuadrangular de dos carreras que golpeó el poste del jardín derecho en el octavo inning ante un cambio de velocidad del derecho Antwone Kelly, quien hacía su debut en MLB.

Hicks lidera al club con 13 jonrones y sus 50 carreras impulsadas encabezan a todos los jugadores de MLB cuya posición principal es la receptoría.