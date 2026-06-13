Bo Bichette dispara jonrón con bases llenas; Juan Soto conecta su jonrón 15 y Mets ganan a Bravos

Bo Bichette conectó un grand slam y un jonrón solitario, remolcó seis carreras y encabezó la ofensiva de los Mets de Nueva York en una victoria 7-5 sobre los Bravos de Atlanta, líderes de las Grandes Ligas.

Bichette abrió el marcador con un cuadrangular en la primera entrada y amplió la ventaja con un grand slam en el segundo episodio, antes de agregar un elevado de sacrificio productor en el cuarto inning.

El dominicano Juan Soto también tuvo una noche destacada al disparar su cuadrangular número 15 de la temporada.

Soto conectó un jonrón solitario en la primera entrada, inmediatamente después del batazo de Bichette, contribuyendo al explosivo inicio ofensivo de los Mets frente al abridor Spencer Strider.

Con el triunfo, Nueva York contó además con un sólido trabajo de su bullpen para preservar la ventaja.

Los Bravos, pese a mantener el mejor récord de las Grandes Ligas, sufrieron su tercera derrota consecutiva.