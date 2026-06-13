Video| José Ramírez sufre fractura en la mano y podría ir a lista de lesionados

La estrella y tercera base de los Cleveland Guardians, José Ramírez, sufrió una fractura del hueso ganchoso en su muñeca izquierda y entrará en la lista de lesionados, según anunció el equipo, de acuerdo con Zack Meisel de The Athletic.

Ramírez se retiró en la sexta entrada del partido del sábado, en el que su equipo venció 3-1 a los Detroit Tigers.

Una baja sensible en medio de un despertar ofensivo

La lesión corta el ritmo del antesalista banilejo, quien venía saliendo de un lento inicio de campaña y mostrando su habitual chispa ofensiva en los últimos compromisos, incluyendo una destacada serie reciente ante los New York Yankees donde conectó tres dobles en un solo juego y castigó el picheo de Gerrit Cole.

En los 66 partidos que ha disputado esta temporada 2026, el dominicano registra los siguientes números:

Promedio al bate: .241

Jonrones: 10 vuelacercas

Carreras impulsadas: 33 remolcadas

Bases robadas: 24 estafas (líder indiscutible en este apartado para su equipo).

El factor velocidad: En ruta a marcas personales

A pesar de que su cuota de poder se había visto ligeramente mermada en comparación con años anteriores, Ramírez estaba compensando con agresividad en las almohadillas.

Con sus 24 bases robadas en poco más de dos meses de acción, el siete veces All-Star se proyectaba a superar cómodamente su récord personal de 44 estafas establecido la temporada pasada.

Esta lesión representa un duro golpe para las aspiraciones de los Guardians, quienes deberán reajustar su cuadro interior y suplir la cuota de liderazgo del nativo de Baní, la principal bujía del conjunto de Cleveland.