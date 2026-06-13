Yamamoto acaricia la gloria: a tres outs de la historia otra vez

El as de los Los Angeles Dodgers, Yoshinobu Yamamoto, volvió a quedarse dolorosamente cerca de hacer historia antes de que se la arrebataran de las manos.

Yamamoto llegó al noveno inning lanzando un juego sin hit ni carreras (no-hitter) el sábado contra los Chicago White Sox, pero su hazaña terminó cuando permitió un jonrón solitario del primer bateador de la entrada, Tristan Peters.

El derecho retiró al siguiente bateador antes de que los Dodgers lo reemplazaran en el montículo por Alex Vesia.

Es muy probable que el lanzador diestro haya experimentado un déjà vu con el cuadrangular de Peters. El pasado 6 de septiembre, Yamamoto lanzó 8 entradas y dos tercios sin hits en Baltimore, hasta que Jackson Holliday le arruinó la fiesta con un vuelacercas.

A pesar de todo, la actuación de Yamamoto este sábado fue sencillamente brillante. Retiró a los primeros 23 bateadores que enfrentó, permitiendo al final una sola carrera y un único imparable, con siete ponches en 109 lanzamientos (74 de ellos en la zona de strike). Los únicos bateadores de los White Sox que lograron embasarse fueron Chase Meidroth —quien llegó a primera por un error de Mookie Betts en el octavo episodio que rompió el juego perfecto— y el mencionado Peters.

El error de Betts también puso fin a la racha de Yamamoto de 45 bateadores retirados de forma consecutiva, un dominio absoluto que se extendía desde su apertura anterior.

Su marca queda ahora como la segunda más larga en la historia de las Grandes Ligas, quedándose a solo un bateador del récord establecido por el venezolano Yusmeiro Petit con los San Francisco Giants en 2014.

Antes de unirse a los Dodgers en 2024, Yamamoto ya había lanzado dos juegos sin hits ni carreras en Japón mientras militaba con los Orix Buffaloes.

Récords y antecedentes históricos relacionados con el no-hitter y juegos perfectos

Ningún lanzador de la MLB ha completado un no-hitter de ruta completa desde que Blake Snell lo hiciera con los Giants en 2024. Clayton Kershaw sigue siendo el último lanzador de los Dodgers en lanzar un no-hitter en solitario, hazaña que logró en 2014, mientras que en 2018 cuatro serpentineros de la franquicia se combinaron para lograr otro.

En toda la historia de las Mayores solo se han lanzado 24 juegos perfectos, siendo el más reciente el del dominicano Domingo Germán con los New York Yankees en 2023.

Sandy Koufax se mantiene como el único lanzador en la historia de los Dodgers en firmar un juego perfecto, hito que alcanzó el 9 de septiembre de 1965.

Al final, los Dodgers se llevaron la victoria en el encuentro del sábado con pizarra de 7-1.