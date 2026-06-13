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torneo U12
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El DN, Valverde, Santo Domingo y Bahoruco avanzan a semifinales de la Copa Robinson Canó U12

Las semifinales comienzan desde este sábado Santo Domingo y Distrito Nacional

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    El DN, Valverde, Santo Domingo y Bahoruco avanzan a semifinales de la Copa Robinson Canó U12
    El Distrito Nacional y Valverde avanzaron como líderes invictos de sus respectivos grupos tras concluir la fase regular con récord de 3-0. (FUENTE EXTERNA)

    Los equipos de Distrito Nacional, Valverde, Santo Domingo y Bahoruco aseguraron su clasificación a las semifinales del 7.º Campeonato Nacional U12 Copa Robinson Canó, que se celebra en IPL Academy, en El Toro, municipio San Antonio de Guerra.

    El torneo, dedicado este año a Edgar Augusto Féliz Méndez, director de la Dirección de Asistencia Social y Alimentación Comunitaria (Dasac), reunió a ocho equipos y 144 jugadores de todo el país en busca del título nacional de la categoría.

    El Distrito Nacional y Valverde avanzaron como líderes invictos de sus respectivos grupos tras concluir la fase regular con récord de 3-0.

    • En el Grupo B, Distrito Nacional selló su clasificación con una victoria por nocaut 17-7 sobre Santiago, mientras que Bahoruco obtuvo el segundo boleto al derrotar 12-8 a San Pedro.

    Por su parte, Valverde aseguró el primer lugar del Grupo A tras vencer 7-3 a la provincia Santo Domingo. En otro encuentro, Peravia cerró su participación con una victoria por nocaut 14-0 sobre Duarte.

    Las seminales

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    Infografía
    Alegría entre los participantes. (FUENTE EXTERNA)

    Las semifinales comienzan desde este sábado Santo Domingo y Distrito Nacional a las 10:00 de la mañana, mientras que Bahoruco y Valverde se medirán a las 2:00 de la tarde.

    Al finalizar la ronda preliminar, Valverde encabezó el Grupo A con marca de 3-0, seguido por Santo Domingo (2-1), Peravia (1-2) y Duarte (0-3). En el Grupo B, Distrito Nacional terminó primero con 3-0, seguido por Bahoruco (2-1), Santiago (1-2) y San Pedro (0-3).

    El campeonato sirve además como plataforma de evaluación para la conformación de la selección dominicana que participará en el Campeonato Panamericano Sub-12 de la WBSC Américas/Copabe, previsto para noviembre de este año en República Dominicana y que también tendrá como sede las instalaciones de IPL Academy.

    La justa es organizada por la Federación Dominicana de Béisbol (Fedom) y cuenta con el respaldo del Grupo de Medios Panorama, la Dirección General de Aduanas, IPL Academy, el Ministerio de Deportes, Dasac y la OMSA.

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